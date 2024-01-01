Брат Міхаеля Шумахера шокував фанатів: колишній гонщик здійснив камінгаут

У своєму дописі Шумахер написав: "Найкраще в житті — це коли поруч з тобою є правильний партнер, з яким ти можеш поділитися всім". Менш ніж за добу публікацію вподобали майже пів мільйона користувачів.

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Як повідомляє The Guardian, німецька акторка та подруга Шумахера Кармен Гайсс, підтримала вибір колишнього гонщика й публічно підтвердила що він гей.

"Я хочу розповісти вам про людину, яка відіграє особливу роль у моєму житті. Я знаю і безмежно люблю його вже багато років. Сьогодні він визнав свою гомосексуальність. Цей крок став для нього актом звільнення і самоприйняття. Це було відважне рішення, до якого він довго йшов і яке зараз приймає з гордістю та впевненістю в собі”, — написала вона.

Bild повідомляє, що Ральф та Етьєн разом вже понад два роки й раніше приховували це. Варто також зазначити, що колишній пілот отримав суттєву підтримку в коментарях під власним постом від друзів та фанатів. Зокрема, підтримав Шумахера його 22-річний син Давид від колишньої дружини - моделі Кори-Кароліни Брінкман.

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Цікаво, що на відміну від свого брата – Міхаеля Шумахера, Ральф мав скромніші досягнення у Формулі 1. На його рахунку 6 перемог в Гран Прі та 27 подіумів.