Как прошел Гран При США: обзор этапа Формулы 1

Победа Леклера стала третьей для монегаска в этом сезоне – ранее он выиграл в Монако и в Монце. На старте заезда ему удалось прорваться с 4 места на 1, ведь претенденты на чемпионство – Макс Ферстаппен и Ландо Норрис были увлечены собственной борьбой.

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В результате агрессивной атаки в первом повороте со стороны Макса, Ландо вылетел за пределы трассы и оказался на четвертой позиции. Карлос Сайнс провел замечательную гонку, ведь стартовав третьим смог сначала удержать третье место, а затем завоевать второе.

Под конец гонки Ферстаппен и Норрис вели борьбу за третье место. Британец попытался выполнить обгон и получил преимущество путем выезда за пределы трассы, за что по завершению гонки получил штраф в 5 секунд и в финальном протоколе остался четвертым.

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Пятым финиша добрался Пиастри, шестым – Рассел, седьмым – Перес, восьмым – Хюлькенберг, девятым – Лиам Лоусон, десятым – Франко Колапинто. В личном зачете продолжает лидировать Ферстаппен, у которого сейчас 354 очка. В то же время Ландо Норрис идет вторым с 297 очками, а Шарль Леклер – третий. Он имеет 275 очков.

Кубок конструкторов возглавляет McLaren с 544 очками. Red Bull отстает ровно на 40 очков – 504, а Ferrari - 496. Предыдущий Гран-при Сингапура выиграл Ландо Норрис. Тогда Ферстаппен стал вторым, а Пиастри поднялся на третью строчку. Это позволило McLaren возглавить борьбу за титул лучшей команды.

Следующий этап Формулы 1 - Гран-при Мексики, состоится в Мехико 27 октября ожидается. Старт гонки начнется в 22:00. Интересно, что Автодром имени братьев Родригес расположен на высоте 2 285 метров над уровнем моря, что приводит к падению мощности двигателей болидов из-за разреженного воздуха.