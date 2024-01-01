Кто досрочно стал чемпионом Формулы 1 в сезоне-2024

Поул в квалификации получил Джордж Рассел и именно он смог одержать свою третью победу в Формуле 1. Вторым стал его напарник – Льюис Хэмилтон, который стартовав с 10 позиции смог продемонстрировать существенное улучшение.

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А вот для пилота Alpine Пьера Гасли ситуация сложилась иначе: француз провел замечательную квалификацию и показал третье самое быстрое время, однако во время основного заезда элементы силовой установки его болида вышли из строя и гонщик был вынужден сойти с дистанции.

Сразу за гонщиками Mercedes-AMG финишировали пилоты Ferrari. Карлос Сайнц получил место на подиуме, а его напарник Шарль Леклер, который в начале гонки даже атаковал Рассела в борьбе за лидерство, финишировал четвертым.

Пятым стал Макс Ферстаппен, который, казалось, не слишком атаковал пилотов Ferrari, ведь 5 позиция на финише вполне удовлетворяла нидерландца и гарантировала ему 4 чемпионский титул, ведь Ландо Норрис финишировал сразу за ним.

Седьмую позицию на финише получил Оскар Пиастри, восьмым стал Нико Хюлькенберг, девятым – Юки Цунода, а замкнул очковую десятку Серхио Перес. Таким образом, Макс Ферстаппен сравнялся по количеству титулов с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем.

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По этому показателю его опережают только Хуан Мануэль Фанхио, который 5 раз становился чемпионом мира, а также семикратные чемпионы Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер. Впереди в календаре “королевы автоспорта” осталось всего два этапа – ГП Катара и Абу-Даби, которые состоятся 1 и 8 декабря соответственно.

Несмотря на то, что имя чемпиона уже известно, борьба за звание лучшей команды – обладателя Кубка конструкторов, все еще продолжается. Главными претендентами являются лидирующая McLaren и Ferrari с Red Bull, которые отстают лишь на 24 и 29 очков.