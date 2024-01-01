У Формулі 1 знову буде 11 команд: який автовиробник доєднався до чемпіонату

В заяві йдеться що GM “досягла певних операційних результатів і чітко заявила про своє зобов’язання створити одинадцяту команду під брендом GM/Cadillac”. Детальні подробиці про устрій та склад майбутньої команди наразі немає.

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Відомо лише, що база Cadillac буде розміщена поблизу гоночної траси Сільверстоун у Великій Британії. Для участі в чемпіонаті команда використає дозвіл міжнародної автомобільної організації (FIA) для команди Andretti, яку очільники та інші команди Формули 1 не захотіли бачити в пелетоні.

У 2021 році американський мільйонер та колишній легендарний гонщик Формули 1 Маріо Андретті та його син Майкл намагались викупити частину акцій команди Sauber, проте сторони так і не знайшли спільної мови, а Sauber стане заводською командою Audi з 2026 року.

Тоді Andretti Global оголосили про співпрацю з автоконцерном General Motors та плани зайти у Формулу-1 під брендом “Andretti Cadillac”, проте у вересні цього року Майкл Андретті відмовився від частини акцій у команді й покинув свій пост голови. Як з’ясувалось згодом, це рішення було пов’язане з боргами перед інвесторами.

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Тепер нова команда дебютує виключно під брендом Cadillac, однак розвиватиметься на раніше створених потужностях Andretti. Окрім цього, Cadillac два сезони використовуватиме клієнтські двигуни (ймовірно Honda чи Ferrari), а вже з сезону 2028 року використовуватиме силові агрегати власної розробки.