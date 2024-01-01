Сезон Формули 1 2024 року завершено: підсумки

Основними претендентами на звання чемпіона були команди McLaren та Ferrari. Однак, для Скудерії здобути титул було набагато важче, через відставання за очками в заліку. До того ж напередодні фінальної гонки в Абу-Дабі, Шарль Леклер отримав штраф за заміну елементів силової установки. Водночас McLaren за результатами кваліфікації здобули перший ряд.

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Проте, на першому колі чинний чемпіон Макс Ферстаппен вибив Оскара Піастрі й через це австралієць опустився за межі залікової десятки та був змушений відігрувати позиції. Врешті-решт, володарями Кубку все ж таки стала команда McLaren, завдяки перемозі Ландо Норріса. До слова, Оскар Піастрі фінішував десятим.

Шарль Леклер, стартувавши з 19 позиції, продемонстрував чудовий пілотаж й завдяки високому темпу проїхав під картатим прапором третім, а його напарник - Карлос Сайнс, який провів останнє Гран Прі за Ferrari, адже наступного року доєднається до Williams - фінішував другим.

Попри це, Ferrari все одно не вистачило 14 очок - McLaren набрала 666 залікових балів, тоді як Скудерія – лише 652. Третє місце здобула Red Bull, четвертими стали “срібні стріли” Mercedes-AMG, п’ятими – Aston Martin, шостими – Alpine, сьомими – Haas, восьмими – VCARB (Racing Bulls), дев’яту позицію здобула команда Williams, а аутсайдерами є Kick Sauber.

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Цікаво, що сезон 2024 року буде останнім для декількох пілотів. Зокрема, Формулу-1 покинуть Кевін Магнуссен, Вальтері Боттас та Чжоу Гуанью. Також невизначене майбутнє Серхіо Переса. За чутками, взимку мексиканець може покинути Red Bull.

Останні хвилини Льюїса Хемілтона за кермом боліду Mercedes-AMG W15/ Фото: Motorsport Images

До слова, змінять команди наступні пілоти: Льюїс Хемілтон – переходить з Mercedes-AMG у Ferrari, Карлос Сайнс – з Ferarri у Williams, Естебан Окон – з Alpine у Haas, Ніко Хюлькенберг – з Haas в Sauber.

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Крім цього, з наступного сезону до пелетону “королеви автоспорту” доєднаються декілька новачків з Формули 2. Чинний чемпіон Габріель Бартолето отримав місце у Sauber, Андреа Кімі Антонеллі замінить Льюїса Хемілтона в Mercedes-AMG, Джек Дуен стане пілотом Alpine, а Олівер Берман – гонщиком Haas.

Також, за чутками, до команди Racing Bulls доєднається Айзек Аджар, адже її чинні пілоти – Юкі Цунода та Ліам Лоусонс розглядаються в якості заміни Серхіо Пересу. Перший етап Формули 1 сезону 2025 розпочнеться 16 березня на трасі Альберт-Парк в Мельбурні, Австралія.