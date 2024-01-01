Болід Формули 1 Кімі Райкконена продадуть на аукціоні

Як повідомляє Carscoops, болід буде виставлений на аукціоні RM Sotheby's в лютому. Експерти очікують отримати за лот від 375 000 до 475 00 доларів. Це означає, що навіть несправний болід Формули 1, коштує на рівні з цінною серед колекціонерів Ferrari 296 GTB.

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На рахунку Lotus E21 шість подіумів, зокрема другі місця на Гран Прі Німеччини та Угорщини Кімі Райкконена, а також три третіх позиції в Кореї, Японії та Індії коли за кермом був Ромен Грожан.

Таким чином, хоча ця конкретна машина не має жодних перемог у перегонах, у неї був досить успішний сезон. Автомобіль пропонується безпосередньо командою BWT Alpine F1 Team й виглядає так само як і в сезоні 2013 року.

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У описі зазначається, що автомобіль має технічну несправність, але не вказується, чи оригінальний 2,4-літровий атмосферний Renault V8 був повністю видалений, чи він просто потребує певної роботи, щоб знову запуститися. Однак, для тих колекціонерів, шанс володіти автомобілем Формули-1 може бути надто спокусливим, щоб упустити його.