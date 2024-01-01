Старі “заряджені” Honda з малим пробігом продали за вражаючими цінами

Як повідомляє Carscoops, останнім часом серед колекціонерів спостерігається підвищений попит на спортивні Honda 1990-х років. В січні на аукціоні Mecum було продано одразу дві високопродуктивні моделі Si за вражаючими цінами.

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Honda CRX Si 1991 року випуску мала пробіг лише 525 кілометрів на одометрі. Цей екземпляр якимось чином зберігся недоторканим до наших днів й досі виглядає свіжим, ніби лише вчора зійшов з конвеєра.

Автівка має кузов у відтінку Teal, комплект оригінальних колісних дисків та ідеальний стан салону. Подробиць про її власника та історію обслуговування немає, проте це, ймовірно, не вплинуло на учасників торгів. В результаті лот був проданий за вражаючі 71 500 доларів.

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Водночас Honda Civic Si Coupe 2000 року продали за 66 000 доларів. За всі ці роки він проїхав лише 3316 км. Кузов авто пофарбований у колір Electron Blue Pearl. Цей Civic Si й має таку ж п’ятиступінчасту механічну коробку передач і передній привід, що й CRX, проте, на відміну від неї, його 1,6-літровий двигун вже оснащувався системою VTEC.

Салон цього Civic також в чудовому стані. Звісно, приладова панель і стереосистема застаріли за сучасними стандартами, але всі деталі та поверхні, здається, добре збереглися протягом останніх 25 років.