Nissan начал продавать заряженный электрокроссовер Ariya NISMO

Nissan Ariya NISMO сочетает характеристики стандартного 87kWh Ariya e-4ORCE с рядом обновлений, чтобы обеспечить захватывающий опыт вождения.

Ariya NISMO базируется на производительности 87-киловаттной Ariya e-4ORCE с настроенным NISMO силовым агрегатом: мощность увеличилась до 435 л.с. (429 л.с. / 320 кВт) - почти на 130 л.с., а крутящий момент остался на впечатляющих 600 Нм. Итого этого достаточно, чтобы разогнать Ariya NISMO с 0-100 км/ч за пять секунд, а с 80-120 км/ч - всего за 2,4 секунды.

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Однако Ariya NISMO – это не только о скорости на прямой. Благодаря совершенствованием системы полного привода e-4ORCE и другим обновлением, акцент делается на маневренности и динамической реакции. Специально настроенная система e-4ORCE Ariya NISMO может максимизировать сцепление с дорогой, регулируя мощность, подаваемую на каждое колесо 10 000 раз в секунду. Благодаря усовершенствованному соотношению тормозных усилий 60:40, система предоставляет более спортивное ощущение по сравнению с обычным Ariya e-4ORCE, обеспечивая на 12% лучшую производительность на трассе.

Подвеска также была полностью переработана, с пересмотренными стабилизаторами, жесткостью пружин и настройками амортизаторов, чтобы достичь улучшенного баланса и контроля кузова, а также большей маневренности на высоких скоростях. Кроме того, перенастроенный руль добавляет тактильности и лучшего ощущения с увеличением скорости.

В сочетании с добавлением 'i-Booster', который повышает производительность торможения с пересмотренной настройкой регенерации и новыми шинами, водители могут почувствовать полный восторг и маневренность, которые характерны для автомобиля NISMO, сохраняя при этом ощущение безопасности на дороге. Чтобы еще больше повысить универсальность автомобиля, он также оснащен новым режимом 'NISMO', который улучшает реакцию на команды водителя, делая авто еще более увлекательным и приятным в управлении.

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Дизайн Ariya NISMO был обновлен, чтобы отразить его спортивную ДНК.

Новые спойлеры и воздушные завесы помогают уменьшить сопротивление и сгладить поток воздуха вдоль кузова, тогда как новый передний сплиттер, удлиненные нижние бамперы, двойной диффузор и задний спойлер "утиный хвост" помогают улучшить аэродинамику до CL 0,11 против CL 0,18 для стандартной Ariya.

Между тем уникальные 20-дюймовые колеса ENKEI с тиснением 'NISMO' в сочетании со специальными шинами Michelin Pilot Sport EV обеспечивают улучшенное сцепление и безопасность на дороге, уменьшая неподрессоренную массу и улучшая охлаждение тормозов.

Абсолютно новый Ariya NISMO имеет тщательно переработанный интерьер, от сидений до внутренней отделки, обеспечивая премиальный опыт для всех. Сиденья, обиты материалом, похожим на замшу, и с вышитыми логотипами NISMO, специально разработаны для спортивного вождения, обеспечивая улучшенную поддержку и сцепление во время резких поворотов, но не в ущерб комфорту.

Суть NISMO пронизывает весь интерьер, от новых цифровых приборов до фирменной красной строчки на руле, а также фирменных красных акцентов NISMO по всему салону, создавая спортивную и высококачественную атмосферу. Эту элегантную атмосферу еще больше подчеркивает новая текстура черненого дерева, использована по всему автомобилю, что придает ему изысканный и современный вид.

Усовершенствования интерьера отражают спортивный характер Ariya NISMO, но практичность и удобство остаются неизменными.

Регулярные продажи ожидаются с января 2025 года на всех европейских рынках, где модель уже доступна. Пока Украины нет в этом списке, однако много Ariya привезли серые дилеры из Китая. Это модели для внутреннего рынка.