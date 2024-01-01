Nissan почав продавати заряджений електрокросовер Ariya NISMO

Nissan Ariya NISMO поєднує характеристики стандартного 87kWh Ariya e-4ORCE з низкою оновлень, щоб забезпечити захоплюючий досвід водіння.

Ariya NISMO базується на продуктивності 87-кіловатної Ariya e-4ORCE з налаштованим NISMO силовим агрегатом: потужність збільшилася до 435 к.с. (429 к.с. / 320 кВт) - майже на 130 к.с., а крутний момент залишився на вражаючих 600 Нм. Разом цього достатньо, щоб розігнати Ariya NISMO з 0-100 км/год за п'ять секунд, а з 80-120 км/год - всього за 2,4 секунди.

До речі Nissan та Honda підписали угоду про злиття

Однак Ariya NISMO – це не лише про швидкість на прямій. Завдяки вдосконаленням системи повного приводу e-4ORCE та іншим оновленням, акцент робиться на маневреності та динамічній реакції. Спеціально налаштована система e-4ORCE Ariya NISMO може максимізувати зчеплення з дорогою, регулюючи потужність, що подається на кожне колесо 10 000 разів на секунду. Завдяки вдосконаленому співвідношенню гальмівних зусиль 60:40, система надає більш спортивне відчуття порівняно зі звичайним Ariya e-4ORCE, забезпечуючи на 12% кращу продуктивність на трасі.

Підвіска також була повністю перероблена, з переглянутими стабілізаторами, жорсткістю пружин і налаштуваннями амортизаторів, щоб досягти покращеного балансу та контролю кузова, а також більшої маневреності на високих швидкостях. Крім того, переналаштоване кермо додає тактильності та кращого відчуття зі збільшенням швидкості.

У поєднанні з додаванням 'i-Booster', який підвищує продуктивність гальмування з переглянутим налаштуванням регенерації та новими шинами, водії можуть відчути повне захоплення та маневреність, які є характерними для автомобіля NISMO, зберігаючи при цьому відчуття безпеки на дорозі. Щоб ще більше підвищити універсальність автомобіля, він також оснащений новим режимом 'NISMO', який покращує реакцію на команди водія, роблячи авто ще більш захоплюючим і приємним у керуванні.

Також цікаво Nissan скасував виробництво компактного кросовера

Дизайн Ariya NISMO був оновлений, щоб відобразити його спортивну ДНК.

Нові спойлери та повітряні завіси допомагають зменшити опір і згладити потік повітря вздовж кузова, тоді як новий передній спліттер, подовжені нижні бампери, подвійний дифузор і задній спойлер "качиний хвіст" допомагають покращити аеродинаміку до CL 0,11 проти CL 0,18 для стандартної Ariya.

Тим часом унікальні 20-дюймові колеса ENKEI з тисненням 'NISMO' у поєднанні зі спеціальними шинами Michelin Pilot Sport EV забезпечують покращене зчеплення та безпеку на дорозі, зменшуючи непідресорену масу та покращуючи охолодження гальм.

Абсолютно новий Ariya NISMO має ретельно перероблений інтер'єр, від сидінь до внутрішнього оздоблення, забезпечуючи преміальний досвід для всіх. Сидіння, оббиті матеріалом, схожим на замшу, і з вишитими логотипами NISMO, спеціально розроблені для спортивного водіння, забезпечуючи покращену підтримку та зчеплення під час різких поворотів, але не на шкоду комфорту.

Суть NISMO пронизує весь інтер'єр, від нових цифрових приладів до фірмової червоної строчки на кермі, а також фірмових червоних акцентів NISMO по всьому салону, створюючи спортивну та високоякісну атмосферу. Цю елегантну атмосферу ще більше підкреслює нова текстура чорненого дерева, використана по всьому автомобілю, що надає йому вишуканого та сучасного вигляду.

Вдосконалення інтер'єру відображають спортивний характер Ariya NISMO, але практичність і зручність залишаються незмінними.

Регулярні продажі очікуються з січня 2025 року на всіх європейських ринках, де модель вже доступна. Наразі України немає у цьому списку, однак багато Ariya привезли сірі дилери з Китаю. Це моделі для внутрішнього ринку.