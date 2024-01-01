Nissan скасував виробництво компактного електрокросовера

Попри те, що Nissan був одним з найуспішніших виробників електромобілів з появою Leaf у 2009 році, наразі компанії немає чим похвалитися, крім кросовера Aria. Як стало відомо Auto News, Nissan вирішив не будувати субкомпактний електричний кросовер на заводі у Кантоні.

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Повідомляється, що модель мала кодову назву PZ1L й за розміром повинна була бути більшою за Leaf, але меншою за Rogue. Однак, за чутками, виробництво нового автомобіля все ще планується на заводі компанії в Сандерленді в Англії.

Проте, Nissan також планує збирати два інших електричних кросовери на своєму заводі в США. Браян Брокман з Nissan сказав Auto News, що бренд зосередиться на них, оскільки ці моделі краще підходять для ринку США та продаватимуться у більших обсягах.