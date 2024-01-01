Honda може випустити повнорозмірний позашляховик після злиття з Nissan

Під час пресконференції керівників Honda, Nissan та Mitsubishi, було заявлено, що в майбутньому компанії можуть використовувати спільні платформи та двигуни, аби зменшити витрати. Однак, конкретики в цих словах було мало.

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Як повідомляє Carscoops, виступаючи на CES 2025, президент американської Honda Motor Co. Норія Кайхара припустив, що бренд розглядає можливість створення власної версії Nissan Armada (на інших ринках – Nissan Patrol).

Nissan Armada

Хоча він не вдавався в подробиці, Car & Driver процитував його слова: “У короткостроковій перспективі, особливо на ринку США, Nissan має великий клас автомобілів, яких у нас немає. Отже, якщо ми зможемо обміняти деякі транспортні засоби, це також буде для нас вигодою в короткостроковій перспективі”.

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Це означає, що Honda може розглядати просте рішення зі зміненням логотипів й таким чином отримати власного конкурента Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Ford Expedition, Jeep Wagoneer і Toyota Sequoia. Цілком ймовірно, що разом з ним дебютує флагман від Acura, який міг би нав’язати боротьбу Cadillac Escalade, Lincoln Navigator і Lexus LX.

Honda Pilot

Наразі найбільшим кросовером Honda є Pilot, який має довжину в 5077 мм й вміщує до восьми осіб. Nissan Armada значно більший за габаритами, оскільки має довжину 5324 мм. Він також більш потужний, порівняно з моделлю від Honda, завдяки твін-турбо 3,5-літровому V6, який розвиває 431 к.с. й 699 Нм крутного моменту.