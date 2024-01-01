Представлено нове покоління Nissan Patrol та Armada

Новий позашляховик з кодом Y63 зберіг формат свого попередника. Від Infiniti QX80 новий Nissan відрізняється іншими панелями кузова, світлотехнікою та навіть формою бокового скла, а замість висувних дверних ручок встановлені традиційні, під природний хват.

Читайте також: Який Nissan можна купити за ціною iPhone 16 Pro

Нова рама має збільшену на 57% поздовжню жорсткість, а жорсткість на кручення зросла на 25%. Але при цьому колісна база залишилася тією ж — 3076 мм, як у попередньої моделі. Шасі з незалежною підвіскою спереду та ззаду конструктивно не змінилося, але колія стала ширшою, а замість базових пружин тепер можна замовити регульовану пневмопідвіску з адаптивними амортизаторами, як у старшого Infiniti. Стандартний дорожній просвіт — 244 мм проти 231 мм у попередньої моделі.

Замість гідропідсилювача керма тепер встановлений електричний підсилювач (сам механізм став коротшим), а гальма тепер керуються по проводах. Ці нововведення дозволили оснастити Patrol сучасним комплексом електронних асистентів. У базовій версії встановлено систему ProPilot Assist (адаптивний круїз-контроль), а в дорожчих комплектаціях передбачені більш просунуті комплекси ProPilot Assist 1.1 (з утриманням у смузі) та ProPilot Assist 2.1 (дозволяє прибирати руки з керма під час руху по шосе).

Слідом за QX80 нові Patrol і Armada попрощалися з атмосферним V8 5.6 (406 к.с., 560 Нм). Під капотом встановлено двигун V6 3.5 з двома турбонагнітачами та безпосереднім упорскуванням, який розвиває 425 к.с. і 700 Нм. Пізніше на Patrol почнуть встановлювати також атмосферний V6 3.8 (316 к.с., 386 Нм).

На зміну семиступінчастій коробці передач прийшов дев'ятиступінчастий "автомат" з розширеним на 40% силовим діапазоном (співвідношення найнижчої передачі до найвищої). В Америці Armada може мати і задній привід, а повнопривідна трансмісія — з муфтою підключення передньої осі та понижувальною передачею. З нею позашляховик може буксирувати причепи масою до 3,9 тонни.

Для американської Armada підготовлено версію Pro-4X з підвищеною прохідністю. У неї інший передній бампер з більшим кутом заїзду (33 градуси замість 17,3), додатковий металевий захист знизу, електронно керована блокування заднього диференціалу та позашляхові шини. Повний привід і пневматична підвіска у версії Pro-4X є за замовчуванням.

Інтер'єр машин під маркою Nissan, оформлений простіше, ніж у Infiniti QX80. Тут використані інші матеріали оздоблення, немає ряду опцій, аудіосистема Klipsch може мати лише 12 динаміків (у QX80 їх 14 або 24), а замість сенсорної панелі на центральній консолі розташовані аналогові кнопки та шайба для перемикання режимів позашляховика. Розмір базових дисплеїв для приладів і медіасистеми — 12,3 дюйма, а екрани, як у Infiniti, на 14,3 дюйма і проектор доступні за додаткову плату.

Продажі нових поколінь позашляховиків розпочнуться вже в листопаді. Основними ринками, як і раніше, залишаються Північна Америка, Схід та Австралія. І це відповідь на питання, чому Patrol/Armada і минулого, і нового покоління не мають у своєму арсеналі турбодизелів.