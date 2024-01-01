У вересні Apple презентує нову модель iPhone 16 та 16 Pro. Подейкують, що останній коштуватиме від 1099 до 1499 доларів США. За ці гроші на автоаукціоні можна купити пошкоджену, але "свіжу" Nissan Sentra 2013–2019 років виготовлення.

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Середня вартість пошкодженого Nissan Sentra, випущеного з 2013 по 2019 роки, у США складає 1600 доларів. А найнижча, у штаті Вермонт – 1400, стверджує сайт аналітики аукціонів AutoAstat. Це середні фінальні ціни аукціонів Copart та IAAI у липні 2024 року.

Nissan Sentra – дуже популярний седан у США і дуже недооцінений в Україні, адже він офіційно у нас ніколи не продавався. За сім поколінь в Америці Nissan Sentra купили понад 30 мільйонів одиниць, тож він став третім найбільш продаваним автомобілем Nissan.

Все пальне, яким українці заправляються на заправках AMIC ENERGY, має найвищу якість. Адже воно виробляється на європейських нафтопереробних заводах (дизель, окрім того, привозять зі США) та відповідає екологічним стандартам Євро 5. Ознайомитися з паспортами якості та переглянути інформацію щодо наявності пального, можна за посиланням. Рекламна інформація

Сьоме покоління було побудовано на тій же платформі, що і європейський Nissan Pulsar, стверджують в Autoevolution. Він був представлений у 2012 році як модель 2013 року та оновлений у 2015 році як модель 2016 року.

Важко сказати, що Sentra 2016 року випуску має оригінальний дизайн, оскільки передня панель нагадувала серію Lexus IS. Ключові особливості зовнішнього вигляду Sentra 2016 включали нову передню панель, решітку радіатора, крила, капот і фірмові фари у формі бумеранга.

Всередині дизайнери Sentra 2016 року черпали натхнення з Nissan 370Z. Водій отримав переваги від нового сидіння з електроприводом, що регулюється в 6 положеннях, і TFT-екрана, розміщеного між тахометром і спідометром. Завдяки довгій колісній базі Sentra 2016 року пропонувала достатньо місця для ніг задніх пасажирів.

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Nissan встановив два варіанти двигуна під капотом, з потужністю від 124 к.с. до 188 к.с. у поєднанні з 6-ступінчастою механічною або CVT.