Какой Nissan можно купить по цене iPhone 16 Pro

В сентябре Apple представит новую модель iPhone 16 и 16 Pro. Поговаривают, что последний будет стоить от 1099 до 1499 долларов США. За эти деньги на автоаукционе можно купить поврежденную, но "свежую" Nissan Sentra 2013–2019 годов изготовления.

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Средняя стоимость поврежденного Nissan Sentra, выпущенного с 2013 по 2019 годы, в США составляет 1600 долларов. А самая низкая, в штате Вермонт – 1400, утверждает сайт аналитики аукционов AutoAstat. Это средние финальные цены аукционов Copart и IAAI в июле 2024 года.

Nissan Sentra – очень популярный седан в США, который очень недооценен в Украине, ведь он официально у нас никогда не продавался. За семь поколений в Америке Nissan Sentra купили более 30 миллионов единиц, поэтому он стал третьим самым продаваемым автомобилем Nissan.

Седьмое поколение было построено на той же платформе, что и европейский Nissan Pulsar, утверждают в Autoevolution. Он был представлен в 2012 году как модель 2013 года и обновлен в 2015 году как модель 2016 года.

Трудно сказать, что Sentra 2016 года выпуска имеет оригинальный дизайн, поскольку передняя панель напоминала серию Lexus IS. Ключевые особенности внешнего вида Sentra 2016 включали новую переднюю панель, решетку радиатора, крылья, капот и фирменные фары в форме бумеранга.

Внутри дизайнеры Sentra 2016 года черпали вдохновение из Nissan 370Z. Водитель получил преимущества от нового сиденья с электроприводом, регулируемого в 6 положениях, и TFT-экрана, размещенного между тахометром и спидометром. Благодаря длинной колесной базе Sentra 2016 года предлагала достаточно места для ног задних пассажиров.

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Nissan установил два варианта двигателя под капотом, с мощностью от 124 л.с. до 188 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической или CVT.