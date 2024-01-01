Представлено новое поколение Nissan Patrol и Armada

Новый внедорожник с кодом Y63 сохранил формат своего предшественника. От Infiniti QX80 новый Nissan отличается другими панелями кузова, светотехникой и даже формой бокового стекла, а вместо выдвижных дверных ручек установлены традиционные, под естественный хват.

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Новая рама имеет увеличенную на 57% продольную жесткость, а жесткость на кручение выросла на 25%. Но при этом колесная база осталась той же - 3076 мм, как у предыдущей модели. Шасси с независимой подвеской спереди и сзади конструктивно не изменилось, но колея стала шире, а вместо базовых пружин теперь можно заказать регулируемую пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами, как у старшего Infiniti. Стандартный дорожный просвет - 244 мм против 231 мм у предыдущей модели.

Вместо гидроусилителя руля теперь установлен электрический усилитель (сам механизм стал короче), а тормоза теперь управляются по проводам. Эти нововведения позволили оснастить Patrol современным комплексом электронных ассистентов. В базовой версии установлена система ProPilot Assist (адаптивный круиз-контроль), а в более дорогих комплектациях предусмотрены более продвинутые комплексы ProPilot Assist 1.1 (с удержанием в полосе) и ProPilot Assist 2.1 (позволяет убирать руки с руля при движении по шоссе).

Вслед за QX80 новые Patrol и Armada попрощались с атмосферным V8 5.6 (406 л.с., 560 Нм). Под капотом установлен двигатель V6 3.5 с двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском, который развивает 425 л.с. и 700 Нм. Позже на Patrol начнут устанавливать также атмосферный V6 3.8 (316 л.с., 386 Нм).

На смену семиступенчатой коробке передач пришел девятиступенчатый "автомат" с расширенным на 40% силовым диапазоном (соотношение самой низкой передачи к самой высокой). В Америке Armada может иметь и задний привод, а полноприводная трансмиссия - с муфтой подключения передней оси и понижающей передачей. С ней внедорожник может буксировать прицепы массой до 3,9 тонн.

Для американской Armada подготовлена версия Pro-4X с повышенной проходимостью. У нее другой передний бампер с большим углом заезда (33 градуса вместо 17,3), дополнительная металлическая защита снизу, электронно управляемая блокировка заднего дифференциала и внедорожные шины. Полный привод и пневматическая подвеска в версии Pro-4X есть по умолчанию.

Интерьер машин под маркой Nissan, оформлен проще, чем у Infiniti QX80. Здесь использованы другие материалы отделки, нет ряда опций, аудиосистема Klipsch может иметь лишь 12 динамиков (у QX80 их 14 или 24), а вместо сенсорной панели на центральной консоли расположены аналоговые кнопки и шайба для переключения режимов внедорожника. Размер базовых дисплеев для приборов и медиасистемы - 12,3 дюйма, а экраны, как у Infiniti, на 14,3 дюйма и проектор доступны за дополнительную плату.

Продажи новых поколений внедорожников начнутся уже в ноябре. Основными рынками, по-прежнему, остаются Северная Америка, Восток и Австралия. И это ответ на вопрос, почему Patrol/Armada и прошлого, и нового поколения не имеют в своем арсенале турбодизелей.