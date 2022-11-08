Кросовер змінився зовні та отримав позашляхову версію.

Компанія Honda презентувала новий Pilot. Кросовер четвертого покоління отримав іншу зовнішність та змінений салон, а також вперше обзавівся позашляховим виконанням TrailSport.

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Позашляховиком його, звичайно ж, не назвеш. Pilot відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, інакше налаштованими підвіскою та повним приводом, а також позашляховою камерою TrailWatch, захистом днища та штатними шинами Continental TerrainContact AT. Продаж нового Honda Pilot почнеться наступного місяця.

Одна з головних новацій «четвертого» Honda Pilot — агресивна зовнішність. Тренд на масивні ґрати радіатора в 2018 році задав пікап Ridgeline, і тепер у єдиному ключі виконані всі кросовери японської марки. Новий «Пілот» став ширшим і довшим, проте величезний капот і завалені назад передні стійки даху дозволили зробити його пропорції спортивнішими.

Крім того, вперше в списку опцій позашляховика з'явився пакет HPD, який додає трохи гоночної естетики. До нього увійшли колеса бронзового кольору, розширювачі арок та наклейки на кузов.

Інтер'єр «Пілота» змінився не менше екстер'єру, хоча наступність із попереднім поколінням місцями простежується. У салоні можуть розміститися до 8 осіб. Середнє сидіння другого ряду складається, перетворюючись на підлокітник, або забирається цілком, причому зберігати його можна в спеціальному відсіку під підлогою багажника.

Збільшився запас місця між рядами, спереду з'явилися нові крісла з покращеною підтримкою, що знижують втому в тривалих поїздках. По всьому салону кросовера розкидано 14 підсклянників, а у відсік на консолі вміщується iPad Pro.

У стандартне оснащення Pilot входять семидюймова приладка з цифровим тахометром і аналоговим спідометром і такого ж розміру центральний дисплей. Залежно від версії в машині може бути до шести USB-портів, бездротової зарядки та аудіосистеми Bose з 12 динаміками.

Дорогі версії також мають віртуальну панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма і 9-дюймовий екран медіасистеми. Підігрів усіх сидінь є вже "в базі". Панорамний дах зі зсувною секцією, оббивка шкірою та підігрів керма – прерогатива виконань TrailSport, Touring та Elite.

Двигун Pilot – це спроектований заново V6 3.5 з компактною головкою блоку циліндрів і зміненим для кращого займання паливної суміші кутом установки клапанів. Віддача – 289 кінських сил і 355 Нм моменту. Агрегат поєднується з 10-діапазонним автоматом та повним приводом i-VTM4 другого покоління. Трансмісія перетравлює на 40 відсотків більше тяги та на 30 відсотків швидше реагує на зміну умов руху. Зазвичай назад передається до 70 відсотків моменту, які можна повністю направити на будь-яке колесо, але в режимі Trail логіка роботи змінюється.

При втраті зчеплення одним із бортів 75 відсотків доступного моменту йтиме на колесо, що має максимальне зчеплення. 25 відсотків, що залишилися, будуть передаватися на буксуюче колесо, щоб як тільки з'явиться зачіп, машина змогла миттєво отримати необхідне тягове зусилля. Режим Trail доступний лише виконанням TrailSport, EX-L, Touring та Elite, а всього їздових профілів у «Пілота» сім: крім Trail, це Normal, Econ, Snow, нові Sport та Tow, а також покращений Sand.

Версія TrailSport додана в гамму моделі вперше. Такий кросовер відрізняється кольором кузова Diffused Sky Blue, покращеною геометричною прохідністю, перенастроєною підвіскою, захистом днища та штатними позашляховими шинами Continental TerrainContact AT.

Також «трейлспорти» оснащені помічником, що настроюється при спуску, камерою TrailWatch під днищем і потужними буксирувальними вухами, що витримують дворазову дозволену максимальну масу автомобіля.

Продаж нового Honda Pilot почнеться наступного місяця. Випускати кросовери, як і раніше, буде завод у штаті Алабамі. Цін поки що немає.