Недоліки та переваги Honda Pilot другого покоління.

Honda Pilot другого покоління випускався з 2009 по 2015 рік. Він збудований на тій же платформі, що й Acura MDX та Honda Odisey.

Під капотом – бензиновий V6 потужністю 256 к.с., що здатен вимикати певну кількість циліндрів. В них "слабкі" розподільчі вали, особливо якщо не регулювати зазори клапанів. Загалом, якщо встановити сюди ГБО, то за двигуном треба дуже сильно наглядати. Від неякісного пального може вийти з ладу каталізатор, тому дехто одразу його видаляє.

На кузові часто знищується хром, також може постраждати лак чи навіть початися корозія.

У Honda Pilot цікава система повного приводу. Вона не призначена для бездоріжжя, а для того, щоб безпечно рухатись на мокрих покриттях. За замовчуванням це передньопривідний автомобіль, а ззаду стоїть по муфті на кожне колесо. Тож момент може передаватись або динамічно на кожне колесо окремо, або можна заблокувати та передавати момент на обидва задні колеса однаково.

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Салон виглядає не дуже сучасно – жорсткий пластик, голубі вставки, великі кнопки керування. Водночас він дуже зручний – багато місць для поклажі та підстаканників. На другому ряду місця теж достатньо, як і місць для речей. Також є третій ряд сидінь, а якщо їх скласти, то вийте справжнє широке ліжко. Багажник величезний, до нього можна дістатися не лише через задні двері, але й через скло багажника.

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