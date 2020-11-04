Недостатки и преимущества Honda Pilot второго поколения.

Honda Pilot второго поколения выпускался с 2009 по 2015 год. Он построен на той же платформе, что и Acura MDX и Honda Odisey.

Под капотом – бензиновый V6 мощностью 256 л.с., способный выключать определенное количество цилиндров. В них "слабые" распределительные валы, особенно если не регулировать зазоры клапанов. В общем, если установить сюда ГБО, то за двигателем надо очень сильно следить. От некачественного топлива может выйти из строя катализатор, поэтому некоторые сразу его удаляют.

На кузове часто уничтожается хром, также может пострадать лак или даже начаться коррозия.

В Honda Pilot интересная система полного привода. Она не предназначена для бездорожья, а для того, чтобы безопасно двигаться на мокрых покрытиях. По умолчанию это переднеприводный автомобиль, а сзади стоит по муфте на каждое колесо. Поэтому момент может передаваться или динамически на каждое колесо отдельно, или можно заблокировать и передавать момент на оба задних колеса одинаково.

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Салон выглядит не очень современно – жесткий пластик, голубые вставки, большие кнопки управления. В то же время он очень удобен – много места для поклажи и подстаканников. На втором ряду места тоже достаточно, как и мест для вещей. Также есть третий ряд сидений, а если их сложить, то получится настоящая широкая кровать. Багажник огромный, до него можно добраться не только через заднюю дверь, но и через стекло багажника.

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