Этот седан называется Infiniti M35X. Премиальные отделочные материалы Infiniti, комфортная подвеска, мощный мотор делают его полноправным конкурентом Mercedes-Benz W211, BMW 5 Series, Lexus GS.

Впрочем, Infiniti М35 в кузове Y50 выгодно отличается от своих конкурентов надежностью, а в случае с европейским Lexus GS - отсутствием сложной топливной системы. И при этом, он не очень дорогой! За модели 2006 – 2013 годов изготовления просят $10 000 – 15 000.

Прекрасная шумоизоляция, выверенная эргономика, неплохая динамика, качественные материалы салона... Все это дает ощущение монументальности, наслаждения от управления. Кроме того, здесь подключаемый полный привод, продвинутая многорычажная подвеска сзади, двигатель, размещен за передней осью. Это дает водителю уверенность, что машина будет вести себя идеально.

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На самом деле подвеска очень мягкая, а руль не очень острый, при повороте машина немного кренится, но это – дань комфорту. До сотни этот экземпляр разгоняется за 7,7 секунд. А вот расход горючего – 18-20 литров на сотню.

Под капотом – 6-цилиндровый 3,5-литровый двигатель VQ35DE на 280 л. с. Это обычный атмосферный мотор "под газ", простой и выносливый. В цилиндрах могут быть задиры, но лишь при условии заправки некачественным горючим. Хотя первыми выходят из строя катализаторы, которые, собственно, и становятся причинами задиров. Автоматические коробки передач беспроблемны, хотя на городских скоростях работает неидеально – ощутима задержка в реакциях.

Блльше о Infiniti M35X – в видео:

Напомним, что Infinity покидает Европу, но не Украину.