Цей седан називається Infiniti M35X. Преміальні оздоблювальні матеріали Infiniti, комфортна підвіска, потужний мотор роблять його повноправним конкурентом Mercedes-Benz W211, BMW 5 Series, Lexus GS.

Втім, Infiniti М35 в кузові Y50 вигідно відрізняється від своїх конкурентів надійністю, а у випадку з європейським Lexus GS - відсутністю складної паливної системи. І при цьому, він не дуже дорогий! За моделі 2006 – 2013 років виготовлення просять $10 000 – 15 000.

Прекрасна шумоізоляція, вивірена ергономіка, непогана динаміка, якісні матеріали салону… Все це дає відчуття монументальності, насолоди від керування. Окрім того, тут повний привід, що підключається, продвинута багатоважільна підвіска позаду, двигун, що розміщений за передньою віссю. Це дає водію впевненості, що машина буде поводитись ідеально.

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Насправді підвіска дуже м'яка, а кермо не дуже гостре, при повороті машина трохи крениться, але це – данина комфорту. До сотні цей екземпляр розганяється за 7,7 секунд. А от витрата пального – 18-20 літрів на сотню.

Під капотом – 6-циліндровий 3,5-літровий двигун VQ35DE на 280 к.с. Це звичайний атмосферний мотор "під газ", простий та витривалий. В циліндрах можуть бути задири, але лише за умови заправки неякісним пальним. Хоча першими виходять з ладу каталізатори, які, власне, і стають причинами задирів. Автоматичні коробки передач безпроблемні, хоча на міських швидкостях працює неідеально – відчутна затримка в реакціях.

Більше про Infiniti M35X – у відео:

Нагадаємо, що Infinity залишає Європу, але не Україну.