Нижній поріг цін – 6000 гривень – дешевше вживаного скутера з Японії.

На вторинний ринок автомобілів впливає чимало факторів, у першу чергу закони та курси валют. Але і політичні зміни вносять свою частку у настрої продавців та покупців. Ми вирішили перевірити, чи є життя на вторинному авторинку після місцевих виборів.

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Нерозмитнені автомобілі складають значну долю машин на ринку вживаних авто в Україні, але їх ми до уваги не беремо. Принаймі цього разу. Так само залишимо поза увагою биті, конфісковані, кредитні, “праворульні” та інші “проблемні” варіанти. Натомість прицінимось до бюджетного сегменту машин на українській реєстрації і на ходу. Максимальний рівень цін – 100 тисяч гривень або 3500 доларів.

Пропозиції, наявні на трьох популярних веб-майданчиках, для зручності ділимо на умовні категорії: “автопром СРСР та СНД”, “динозаври”, “екстравагантна” та “майже нова машина”.

“Автопром СРСР та СНД”

Перша категорія – найбільша. Це увесь модельний ряд ВАЗ – від 01 до 09, “Запорожці” і “Таврії”, “Волги” і “Москвичі”. Саме вони відкривають список найдоступніших авто на вторинному ринку. Причому вартість найдоступніших екземплярів – вдвічі, а то й втричі нижча за цінник на 50-кубовий японський мопед у пристойному стані: від 6000 гривень. За ці гроші можна придбати “ИЖ 412” 1985 року випуску (в м. Дніпро), а за новішу модель “Москвич/АЗЛК 2141” 1989 року випуску доведеться доплатити ще півтори тисячі гривень (Суми). Найбільш привабливими пропозиціями у цій категорії видаються “Таврії” – вони мають, переважно, кращий стан, молодші за віком і економічніші за витратою пального, до того ж, часто продаються вже з ГБО.

Найбільш привабливі пропозиції для цієї категорії знаходяться у верхньому ціновому секторі близько 20 тисяч гривень або 700 доларів.

Зауважте: наліпка “Боевая классика” автоматично додає 10-15% до вартості авто і свідчить, що власник, скоріш за все, не надто бережно ставився до машини.

“Динозаври”

В народі жартують, що кожен автомобіль з віком перетворюється на “Опель” і електронні оголошення це лише підтверджують. Kadett, Senator, Astra, Record, Ascona, Vectra, Omega – усі ці назви з 1990-х, 80-х і навіть 70-х років минулого століття можна знайти на електронних дошках оголошень. Компанію “Опелям” всіх часів складають, переважно, європейські компакти – Ford Fiesta, Sierra, Escort, рідше зустрічаються старенькі Fiat, Seat, Renault, Citroen, Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, BMW, японські марки представлені Mazda та Nissan, значно менше зустрічаються Toyota.



У цій категорії є сенс обирати автомобіль вартістю від 30 тисяч гривень, оскільки дешевші варіанти навіть на фото виглядають напівживими. У діапазоні від 40 до 70 тисяч гривень вже є чимало пристойних варіантів.

Зауважте: безпроблемних машин за такі гроші не буває. Завдання покупця – знайти авто з виявленими та чесно вказаними продавцем недоліками, краще такими, для яких вже є перевірені часом способи вирішення.

“Екстраваганза”

Нетипові машини є в кожній з цінових категорій. Серед “Таврій” і “Жигулів” – це Trabant і Wаrtburg, серед невмирущих “Опелів” – це тюнінгований спорткар чи навіть старовинний “ГАЗ АА”. Подібна екзотика теж знаходить свого покупця, а от продавати такі машини набагато довше і складніше, ніж масові. Та й з ремонтом буде зайвий клопіт.

“Майже нова машина”

Електросклопідйомники, кондиціонер, ABS+ESP, легкосплавні диски, люк, парктроніки, мультимедійний центр з 8-дюймовим екраном та інші блага цивілізації доступні тим, хто готовий заплатити від 70 тисяч гривень. Не обов’язково усі вони будуть в одному автомобілі, та якщо добре пошукати, можна знайти навіть більше.



Приклад: Mitsubishi Galant в комплектації Lux (заявлено продавцем) 1997 року випуску і з пробігом 317 тисяч кілометрів оцінений у 99 100 гривень. Автомобіль оснащений:

автоматичною коробкою передач;

клімат-контролем;

круїз-контролем;

підігрівом дзеркал, сидінь;

підсилювачем та регулюванням керма;

електросклопідйомниками;

подушками безпеки;

ABD, ABS, ESP;

двобічною сигналізацією та центральним замком;

акустичною системою з магнітолою 2DIN та навігацією;

камерою заднього виду;

люком на даху;

тонуванням скла;

внутрішнім оздобленням натуральним деревом;

шкіряним салоном.

Резюме Авто24:

Сьогодні в Україні цілком можливо купити автомобіль за ціною смартфону. А потім можна купити і останню модель смартфона, щоб сфотографувати свою машину, виставити її на продаж та розрахуватись за Huawei з квадро-камерою. Більш-менш пристойні автівки на українській реєстрації коштують від 70 тисяч гривень, а ті, що коштують більше 100 тисяч, вже можуть викликати заздрість сусіда.