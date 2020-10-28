Нижний порог цен – 6000 гривен – дешевле подержанного скутера из Японии.
На вторичный рынок автомобилей влияет немало факторов, в первую очередь законы и курсы валют. Но и политические изменения вносят свою долю в настроения продавцов и покупателей. Мы решили проверить, есть ли жизнь на вторичном авторынке после выборов.
Также интересно: Немцы отказываются от новых авто в пользу бывших в употреблении
Нерастаможенные автомобили составляют значительную долю машин на рынке подержанных авто в Украине, но их мы во внимание не берем. По крайней мере на этот раз. Так же оставим без внимания битые, конфискованные, кредитные, “праворульные” и другие “проблемные” варианты. Зато приценимся к бюджетному сегменту машин с украинской регистрацией и на ходу. Максимальный уровень цен – 100 тысяч гривен или 3500 долларов.
Предложения, имеющиеся на трех популярных веб-площадках, для удобства делим на условные категории: “автопром СССР и СНГ”, “динозавры”, “экстраваганза” и “почти новая машина”.
“Автопром СССР и СНГ”
Первая категория – самая большая. Это весь модельный ряд ВАЗ от 01 до 09, “Запорожцы” и “Таврии”, “Волги” и “Москвичи”. Именно они открывают список самых доступных авто на вторичном рынке.
Причем стоимость самых доступных экземпляров – вдвое, а то и втрое ниже, чем ценник на 50-кубовый японский мопед в приличном состоянии: от 6000 гривен. За эти деньги можно купить “ИЖ 412” 1985 года выпуска (Днепр), а за более новую модель “Москвич/АЗЛК 2141” 1989 года выпуска придется доплатить еще полторы тысячи гривен (Суммы). Наиболее привлекательными предложениями в этой категории выдаются “Таврии” – они имеют, преимущественно, лучшее состояние, моложе по возрасту и экономичнее по расходу горючего, к тому же, часто продаются уже с ГБО.
Наиболее привлекательные предложения для этой категории находятся в верхнем ценовом секторе около 20 тысяч гривен или 700 долларов.
Обратите внимание: наклейка “Боевая классика” автоматически добавляет 10-15% к стоимости авто и свидетельствует, что владелец, скорее всего, не слишком бережно относился к машине.
“Динозавры”
В народе шутят, что каждый автомобиль с возрастом превращается в “Опель” и электронные объявления это лишь подтверждают. Kadett, Senator, Astra, Record, Ascona, Vectra, Omega – все эти названия с 1990-х, 80-х и даже 70-х годов прошлого века можно найти на электронных досках объявлений. Компанию “Опелям” всех времен составляют, преимущественно, европейские компакты – Ford Fiesta, Sierra, Escort, реже встречаются старенькие Fiat, Seat, Renault, Citroen, Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, BMW, японские марки, представленные Mazda и Nissan, значительно меньше встречаются Toyota.
В этой категории есть смысл выбирать автомобиль стоимостью от 30 тысяч гривен, поскольку более дешевые варианты даже на фото выглядят полуживыми. В диапазоне от 40 до 70 тысяч гривен уже есть немало приличных вариантов.
Заметьте: беспроблемных машин за такие деньги не бывает. Задача покупателя – найти авто с выявленными и честно указанными продавцом недостатками, лучше такими, для которых уже есть проверенные временем способы решения.
“Экстраваганза”
Нетипичные машины есть в каждой из ценовых категорий. Среди “Таврий” и “Жигулей” – это Trabant и Wartburg, среди бессмертных “Опелей” – это тюнингованный спорткар или даже старинный “ГАЗ АА”. Подобная экзотика тоже находит своего покупателя, а вот продавать такие машины гораздо дольше и сложнее, чем массовые. Да и с ремонтом будут лишние хлопоты.
“Почти новая машина”
Электростеклоподъемники, кондиционер, ABS+ESP, легкосплавные диски, люк, парктроники, мультимедийный центр с 8-дюймовым экраном и прочие блага цивилизации доступны тем, кто готов заплатить от 70 тысяч гривен. Не обязательно все они будут в одном автомобиле, и если хорошо поискать, можно найти даже больше.
Пример: Mitsubishi Galant в комплектации Lux (заявлено продавцом) 1997 года выпуска и с пробегом 317 тысяч километров оценен в 99 100 гривен. Автомобиль оснащен:
- автоматической коробкой передач;
- климат-контролем;
- круиз-контролем;
- подогревом зеркал, сидений;
- усилителем и регулировкой руля;
- электростеклоподъемниками;
- подушками безопасности;
- ABD, ABS, ESP;
- двусторонней сигнализацией и центральным замком;
- акустической системой с магнитолой 2DIN и навигацией;
- камерой заднего вида;
- люком на крыше;
- тонировкой стекла;
- внутренней отделкой натуральным деревом;
- кожаным салоном.
Резюме Авто24:
Сегодня в Украине вполне возможно купить автомобиль по цене смартфона. А потом можно купить и последнюю модель смартфона, чтобы сфотографировать свою машину, выставить ее на продажу и рассчитаться по Huawei с квадро-камерой. Более-менее приличные машины с украинской регистрации стоят от 70 тысяч гривен, а те, что стоят больше 100 тысяч, уже могут вызвать зависть соседа.