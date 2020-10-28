Нижний порог цен – 6000 гривен – дешевле подержанного скутера из Японии.

На вторичный рынок автомобилей влияет немало факторов, в первую очередь законы и курсы валют. Но и политические изменения вносят свою долю в настроения продавцов и покупателей. Мы решили проверить, есть ли жизнь на вторичном авторынке после выборов.

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Нерастаможенные автомобили составляют значительную долю машин на рынке подержанных авто в Украине, но их мы во внимание не берем. По крайней мере на этот раз. Так же оставим без внимания битые, конфискованные, кредитные, “праворульные” и другие “проблемные” варианты. Зато приценимся к бюджетному сегменту машин с украинской регистрацией и на ходу. Максимальный уровень цен – 100 тысяч гривен или 3500 долларов.

Предложения, имеющиеся на трех популярных веб-площадках, для удобства делим на условные категории: “автопром СССР и СНГ”, “динозавры”, “экстраваганза” и “почти новая машина”.

“Автопром СССР и СНГ”

Первая категория – самая большая. Это весь модельный ряд ВАЗ от 01 до 09, “Запорожцы” и “Таврии”, “Волги” и “Москвичи”. Именно они открывают список самых доступных авто на вторичном рынке.

Причем стоимость самых доступных экземпляров – вдвое, а то и втрое ниже, чем ценник на 50-кубовый японский мопед в приличном состоянии: от 6000 гривен. За эти деньги можно купить “ИЖ 412” 1985 года выпуска (Днепр), а за более новую модель “Москвич/АЗЛК 2141” 1989 года выпуска придется доплатить еще полторы тысячи гривен (Суммы). Наиболее привлекательными предложениями в этой категории выдаются “Таврии” – они имеют, преимущественно, лучшее состояние, моложе по возрасту и экономичнее по расходу горючего, к тому же, часто продаются уже с ГБО.

Наиболее привлекательные предложения для этой категории находятся в верхнем ценовом секторе около 20 тысяч гривен или 700 долларов.

Обратите внимание: наклейка “Боевая классика” автоматически добавляет 10-15% к стоимости авто и свидетельствует, что владелец, скорее всего, не слишком бережно относился к машине.

“Динозавры”

В народе шутят, что каждый автомобиль с возрастом превращается в “Опель” и электронные объявления это лишь подтверждают. Kadett, Senator, Astra, Record, Ascona, Vectra, Omega – все эти названия с 1990-х, 80-х и даже 70-х годов прошлого века можно найти на электронных досках объявлений. Компанию “Опелям” всех времен составляют, преимущественно, европейские компакты – Ford Fiesta, Sierra, Escort, реже встречаются старенькие Fiat, Seat, Renault, Citroen, Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, BMW, японские марки, представленные Mazda и Nissan, значительно меньше встречаются Toyota.



В этой категории есть смысл выбирать автомобиль стоимостью от 30 тысяч гривен, поскольку более дешевые варианты даже на фото выглядят полуживыми. В диапазоне от 40 до 70 тысяч гривен уже есть немало приличных вариантов.

Заметьте: беспроблемных машин за такие деньги не бывает. Задача покупателя – найти авто с выявленными и честно указанными продавцом недостатками, лучше такими, для которых уже есть проверенные временем способы решения.

“Экстраваганза”

Нетипичные машины есть в каждой из ценовых категорий. Среди “Таврий” и “Жигулей” – это Trabant и Wartburg, среди бессмертных “Опелей” – это тюнингованный спорткар или даже старинный “ГАЗ АА”. Подобная экзотика тоже находит своего покупателя, а вот продавать такие машины гораздо дольше и сложнее, чем массовые. Да и с ремонтом будут лишние хлопоты.

“Почти новая машина”

Электростеклоподъемники, кондиционер, ABS+ESP, легкосплавные диски, люк, парктроники, мультимедийный центр с 8-дюймовым экраном и прочие блага цивилизации доступны тем, кто готов заплатить от 70 тысяч гривен. Не обязательно все они будут в одном автомобиле, и если хорошо поискать, можно найти даже больше.



Пример: Mitsubishi Galant в комплектации Lux (заявлено продавцом) 1997 года выпуска и с пробегом 317 тысяч километров оценен в 99 100 гривен. Автомобиль оснащен:

автоматической коробкой передач;

климат-контролем;

круиз-контролем;

подогревом зеркал, сидений;

усилителем и регулировкой руля;

электростеклоподъемниками;

подушками безопасности;

ABD, ABS, ESP;

двусторонней сигнализацией и центральным замком;

акустической системой с магнитолой 2DIN и навигацией;

камерой заднего вида;

люком на крыше;

тонировкой стекла;

внутренней отделкой натуральным деревом;

кожаным салоном.

Резюме Авто24:

Сегодня в Украине вполне возможно купить автомобиль по цене смартфона. А потом можно купить и последнюю модель смартфона, чтобы сфотографировать свою машину, выставить ее на продажу и рассчитаться по Huawei с квадро-камерой. Более-менее приличные машины с украинской регистрации стоят от 70 тысяч гривен, а те, что стоят больше 100 тысяч, уже могут вызвать зависть соседа.