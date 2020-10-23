Похоже, что в украинцев появился конкурент на немецком рынке подержанных автомобилей.

Как сообщает DataForce, регистрация сделок по купле-продаже подержанных автомобилей в возрасте от 1 до 6 лет за 9 месяцев 2020 года выросла на 4,7%, а в сентябре – на 9,8%. Хотя общий рынок перепродаж за 1-3 кварталы снизился на 4,2%.

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Такие результаты связывают с паникой вокруг коронавируса и связанные с этим экономические потери. Ведь людям необходим персональный транспорт, а вот тратить на него много денег они не могут или не хотят. Поэтому и обращают внимание на рынок подержанных авто.

В то же время автомобили в возрасте от 1 до 6 лет - это либо машины после лизинга, либо от владельцев, которые постоянно меняют свой автопарк на новые авто. Их на рынке много, но и спрос растет. Интересно, что падение рынка новых авто показало целых -25,5%.

Это может создать дополнительную конкуренцию украинцам, которые покупают подержанные авто в Германии. Хотя среди наших сограждан спросом пользуются более старшие авто, например, в возрасте от 10 лет.