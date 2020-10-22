Такой шаг якобы не будет противоречить Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Федерация работодателей автомобильной (ФРА) отрасли выступила с идеей временного увеличения пошлины на автомобили из ЕС и восстановления норм Евро 5 и Евро 6 при ввозе подержанных авто.

Такую позицию ФРА озвучила 19 октября 2020 года на заседании Комитета поддержки экспорта по пересмотру положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Согласно позиции ФРА, приложением II Соглашения между Украиной и Европейским Союзом определены специальные меры в отношении легковых автомобилей.

Согласно ч. 1 ст. 44 Соглашения, "если в результате снижения или отмены пошлины товар импортируется на территорию Украины в больших объемах в абсолютных величинах или относительно национального производства и при таких условиях, при которых причиняется значительный вред национальной промышленности, производящей подобный товар или если совокупный объем импорта товара в течение любого года достигает предельного объема, Украина может применять специальные меры в форме высшей ставки ввозной пошлины".

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В 2020 году объем импорта в соответствии с Приложением II Соглашения для легковых автомобилей составляет 45 тысяч единиц с предельной долей рынка 23%. При таких условиях Украина имеет право применять специальные меры, где максимальный размер ввозной пошлины и дополнительной специальной пошлины составляет 10%.

В 2019 году в Украину было импортировано 372,4 тыс. легковых автомобилей из ЕС, за первое полугодие 2020 – 95,1 тыс. единиц. Таким образом, предельный объем импорта является значительным, а механизм применения специальной пошлины государством не реализуется, что негативно влияет на конкурентоспособность национального производителя, на развитие предпринимательства и экономику в целом.

Потому для обеспечения действенного механизма защиты внутреннего рынка, при пересмотре условий подписания Соглашения, ФРА просит инициировать применение специальных мер в форме повышенной ставки специальной пошлины, но не в размере 10%, а 20%.

Вместе с этим с целью ограничения ввоза в Украину легковых автомобилей, которые уже не отвечают экологическим требованиям в странах ЕС и наносят ущерб экологии и здоровью граждан, ФРА просит на национальном уровне восстановить применение экологических требований Евро 5, а в дальнейшем и Евро 6 для легковых автомобилей, что были в пользовании и ввозятся в Украину.

Напомним, какие автомобили производит ЗАЗ в 2020 году.