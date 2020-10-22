Такий крок нібито не суперечитиме Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

Федерація роботодавців автомобільної (ФРА) галузі виступила з ідеєю тимчасового збільшення мита на автомобілі з ЄС та відновлення норм Євро 5 та Євро 6 при ввозі вживаних авто.

Таку позицію ФРА озвучила 19 жовтня 2020 року на засіданні Комітету підтримки експорту щодо перегляду положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Згідно позиції ФРА, додатком ІІ Угоди між Україною та Європейським Союзом визначені спеціальні заходи щодо легкових автомобілів.

Відповідно до ч.1 Ст. 44 Угоди, "якщо в результаті зниження або скасування мита товар імпортується на територію України у більших обсягах в абсолютних величинах або стосовно національного виробництва та за таких умов, за яких заподіюється значна шкода національній промисловості, що виробляє подібний товар чи якщо сукупний обсяг імпорту товару протягом будь-якого року досягає граничного обсягу, Україна може застосовувати спеціальні заходи у формі вищої ставки ввізного мита".

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У 2020 році обсяг імпорту відповідно до Додатку II Угоди для легкових автомобілів складає 45 тисяч одиниць з граничною часткою ринку 23%. За таких умов Україна має право застосовувати спеціальні заходи, де максимальний розмір увізного мита та додаткового спеціального мита складає 10%.

У 2019 році в Україну було імпортовано 372,4 тис. легкових автомобілів з ЄС, за перше півріччя 2020 – 95,1 тис. одиниць. Таким чином, граничний обсяг імпорту є значним, а механізм застосування спеціального мита державою не реалізовується, що негативно впливає на конкурентоспроможність національного виробника, на розвиток підприємництва та економіку загалом.

Тому задля забезпечення дієвого механізму захисту внутрішнього ринку, при перегляді умов підписання Угоди, ФРА просить ініціювати застосування спеціальних заходів у формі підвищеної ставки спеціального мита, але не в розмірі 10%, а 20%.

Разом з цим з метою обмеження ввезення в Україну легкових автомобілів, які вже не відповідають екологічним вимогам в країнах ЄС і завдають шкоди екології та здоров‘ю громадян, ФРА просить на національному рівні відновити застосування екологічних вимог Євро 5, а в подальшому і Євро 6 до легкових автомобілів, що були в користуванні і ввозяться в Україну.

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