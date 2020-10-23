Схоже, що в українців з'явився конкурент на німецькому ринку вживаних автомобілів.

Як повідомляє DataForce, реєстрація угод з купівлі-продажу вживаних автомобілів віком від 1 до 6 років за 9 місяців 2020 року виросла на 4,7%, а у вересні – на 9,8%. Хоча загальний ринок перепродажів за 1-3 квартали знизився на 4,2%.

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Такі результати пов'язують з панікою навколо коронавірусу та пов’язані з цим економічні втрати . Адже людям необхідний персональний транспорт, а от витрачати на нього багато грошей вони не можуть чи не хочуть. Тому і звертають увагу на ринок вживаних авто.

Водночас автомобілі віком від 1 до 6 років – це або машини після лізингу, або від власників, які постійно змінюють свій автопарк на нові авто. Їх на ринку багато, але й попит зростає. Цікаво, що падіння ринку нових авто показало цілих -25,5%.

Це може створити додаткову конкуренцію українцям, які купують вживані авто в Німеччині. Хоча серед наших співгромадян попитом користуються більш старші авто, наприклад, віком від 10 років.