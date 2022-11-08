Кроссовер сменился снаружи и получил внедорожную версию.

Компания Honda представила новый Pilot. Кроссовер четвертого поколения получил другую внешность и измененный салон, а также впервые обзавелся внедорожным исполнением TrailSport.

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Вездеходом такой Pilot, конечно же, не назовешь. Он отличается увеличенным дорожным просветом, иначе настроенными подвеской и полным приводом, а также внедорожной камерой TrailWatch, защитой днища и штатными шинами Continental TerrainContact AT. Продажа нового Honda Pilot начнется в следующем месяце.

Одна из главных новаций «четвертого» Honda Pilot – агрессивная внешность. Тренд на массивную решетку радиатора в 2018 году задал пикап Ridgeline, и теперь в единственном ключе исполнены все кроссоверы японской марки. Новый «Пилот» стал шире и длиннее, однако огромный капот и заваленные назад передние стойки крыши позволили сделать его пропорции спортивнее.

Кроме того, впервые в списке опций внедорожника появился пакет HPD, добавляющий немного гоночной эстетики. В него вошли колеса бронзового цвета, расширители арок и наклейки на кузов.

Интерьер "Пилота" превратился не меньше экстерьера, хотя преемственность с предыдущим поколением местами прослеживается. В салоне могут разместиться до 8 человек. Среднее сиденье второго ряда складывается, превращаясь в подлокотник, или убирается целиком, причем хранить его можно в специальном отсеке под полом багажника.

Увеличился запас места между рядами, спереди появились новые кресла с улучшенной поддержкой, снижающие усталость в длительных поездках. По всему салону кроссовера разбросаны 14 подстаканников, а в отсек на консоли умещается iPad Pro.

В стандартную оснастку Pilot входят семидюймовая приборка с цифровым тахометром и аналоговым спидометром и такого же размера центральный дисплей. В зависимости от версии в машине может быть до шести USB-портов, беспроводной зарядки и аудиосистемы Bose с 12 динамиками.

Дорогим версиям также положена виртуальная приборная панель диагональю 10,2 дюйма и 9-дюймовый экран медиасистемы. Подогрев всех сидений уже есть "в базе". Панорамная крыша со сдвижной секцией, обивка кожей и подогрев руля – прерогатива исполнений TrailSport, Touring и Elite.

Двигатель Pilot – спроектирован заново V6 3.5 с компактной головкой блока цилиндров и измененным для лучшего воспламенения топливной смеси углом установки клапанов. Отдача – 289 лошадиных сил и 355 Нм момента. Агрегат сочетается с 10-диапазонным автоматом и полным приводом i-VTM4 второго поколения. Трансмиссия переваривает на 40 процентов больше тяги и на 30 процентов быстрее реагирует на изменение условий движения. Обычно назад передается до 70 процентов момента, которые можно полностью направить на любое колесо, но в режиме Trail логика работы меняется.

При потере сцепления одним из бортов 75 процентов доступного момента будет идти на колесо, имеющее максимальное сцепление. Оставшиеся 25 процентов будут передаваться на буксующее колесо, чтобы как только появится зацеп, машина смогла мгновенно получить необходимое тяговое усилие. Режим Trail доступен только исполнением TrailSport, EX-L, Touring и Elite, а всего ездовых профилей у «Пилота» семь: кроме Trail, это Normal, Econ, Snow, новые Sport и Tow, а также улучшенный Sand.

Версия TrailSport добавлена в гамму модели впервые. Такой кроссовер отличается цветом кузова Diffused Sky Blue, усовершенствованной геометрической проходимостью, перенастроенной подвеской, защитой днища и штатными вседорожными шинами Continental TerrainContact AT.

Также «трейлспорты» оснащены настраиваемым при спуске помощником камерой TrailWatch под днищем и мощными буксировочными ушами, выдерживающими двукратную разрешенную максимальную массу автомобиля.

Продажа нового Honda Pilot начнется в следующем месяце. Выпускать кроссоверы по-прежнему будет завод в штате Алабаме. Цен пока нет.