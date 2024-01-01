Honda может получить полноразмерный внедорожник после слияния с Nissan

Во время пресс-конференции руководителей Honda, Nissan и Mitsubishi, было заявлено, что в будущем компании могут использовать общие платформы и двигатели, чтобы уменьшить расходы. Однако, конкретики в этих словах было мало.

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Как сообщает Carscoops, выступая на CES 2025, президент американской Honda Motor Co. Нория Кайхара предположил, что бренд рассматривает возможность создания собственной версии Nissan Armada (на других рынках – Nissan Patrol).

Nissan Armada

Хотя он не вдавался в подробности, Car & Driver процитировал его слова: “В краткосрочной перспективе, особенно на рынке США, Nissan имеет большой класс автомобилей, которых у нас нет. Итак, если мы сможем обменять некоторые транспортные средства, это также будет для нас выгодой в краткосрочной перспективе”.

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Это означает, что Honda может рассматривать простое решение с изменением логотипов и таким образом получить собственного конкурента Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Ford Expedition, Jeep Wagoneer и Toyota Sequoia. Вполне вероятно, что вместе с ним дебютирует флагман от Acura, который мог бы навязать борьбу Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Lexus LX.

Honda Pilot

Сейчас самым большим кроссовером Honda является Pilot, который имеет длину в 5077 мм и вмещает до восьми человек. Nissan Armada значительно больше по габаритам, поскольку имеет длину 5324 мм. Он также более мощный, по сравнению с моделью от Honda, благодаря твин-турбо 3,5-литровому V6, который развивает 431 л.с. и 699 Нм крутящего момента.