Nissan отменил производство компактного электрокроссовера

Несмотря на то, что Nissan был одним из самых успешных производителей электромобилей с появлением Leaf в 2009 году, сейчас компании нечем похвастаться, кроме кроссовера Aria. Как стало известно Auto News, Nissan решил не строить субкомпактный электрический кроссовер на заводе в Кантоне.

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Сообщается, что модель имела кодовое название PZ1L и по размеру должна была быть больше Leaf, но меньше Rogue. Однако, по слухам, производство нового автомобиля все еще планируется на заводе компании в Сандерленде в Англии.

Однако, Nissan также планирует собирать два других электрических кроссовера на своем заводе в США. Брайан Брокман с Nissan сказал Auto News, что бренд сосредоточится на них, поскольку эти модели лучше подходят для рынка США и будут продаваться в больших объемах.