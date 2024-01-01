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Nissan отменил производство компактного электрокроссовера

Стало известно, что японский автопроизводитель решил отказаться от планов разработки субкомпактного электрического кроссовера в США. Модель должна была бы занять место между Leaf и Rogue и имела кодовое название PZ1L. Вероятно, модель будет предлагаться в Европе.
Nissan не будет строить субкомпактный электрокроссовер в США - Auto24

ФОТО: Auto News|

Модельный ряд Nissan в США не пополнится новым электрокроссовером

Даниил Северенчук
logo23 января, 18:00
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Несмотря на то, что Nissan был одним из самых успешных производителей электромобилей с появлением Leaf в 2009 году, сейчас компании нечем похвастаться, кроме кроссовера Aria. Как стало известно Auto News, Nissan решил не строить субкомпактный электрический кроссовер на заводе в Кантоне.

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Сообщается, что модель имела кодовое название PZ1L и по размеру должна была быть больше Leaf, но меньше Rogue. Однако, по слухам, производство нового автомобиля все еще планируется на заводе компании в Сандерленде в Англии.

Однако, Nissan также планирует собирать два других электрических кроссовера на своем заводе в США. Брайан Брокман с Nissan сказал Auto News, что бренд сосредоточится на них, поскольку эти модели лучше подходят для рынка США и будут продаваться в больших объемах.

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