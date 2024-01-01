Объявлена стоимость нового Honda Passport в США

Как сообщает Carscoops, Honda Passport четвертого поколения уже поступил к дилерам в США. Базовая версия Passport RTL имеет довольно неплохое оснащение. В частности, 18-дюймовые диски с вездеходными шинами, электропривод багажника, 10,2-дюймовую цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

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Она имеет встроенный Google, а также беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Другие преимущества включают подогрев передних сидений, беспроводную зарядку для смартфона, а также бамперы с лучшим углом наезда и высокий дорожный просвет.

Под капотом размещен 3,5-литровый двигатель V6, выдающий 289 л.с. и 355 Нм крутящего момента, работающий в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода. В то же время средний уровень оснащения называется Passport TrailSport и стоит от 48 450 долларов.

В таком исполнении модель имеет иной дизайн с глянцевыми черными акцентами, стальными защитными пластинами, светодиодными противотуманными фарами с дневными ходовыми огнями янтарного цвета. Также кроссовер имеет сцепку для прицепа и подвеску с лучшими настройками для бездорожья.

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Изменения стиля продолжаются внутри: сиденья из синтетической кожи с оранжевой контрастной строчкой, а также подголовники с вышитыми логотипами TrailSport. Другие заметные дополнительные преимущества включают панорамный люк и лобовое стекло с подогревом. На вершине линейки – TrailSport Elite, стоимостью 52 450 долларов.

Эта комплектация ориентирована на роскошь, поскольку имеет передние сиденья с перфорированной кожей с подогревом и вентиляцией, камеры кругового обзора, руль с подогревом, а также аудиосистему премиум-класса с 12 динамиками. Для пассажиров заднего ряда также добавили отдельную зону климата с дисплеем для настроек.

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Все комплектации оснащены набором технологий безопасности Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистент удержания в полосе движения, систему помощи при движении в пробках и систему распознавания дорожных знаков.