Як формуються тарифи на зарядних станціях для електромобілів

Денис зустрівся з Леонідом Пашкевичем – генеральним директором компанії з виробництва зарядних станцій “ND Prodaction”, Стефаном Благовісним – директором першої національної мережі електрозаправних комплексів “TOKA” та операційним директором ТОВ “Power Port” Юрієм Гайовим.

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Наразі середня ціна кіловата електроенергії на швидкісній зарядній станції в Україні становить 18 грн. Одним з головних ціноутворюючих критеріїв цього показника є ціна одного кВт електроенергії для комерційних споживачів. Приватні компанії ніяк не можуть на неї вплинути, оскільки вона регулюється державою.

Загалом, в середньому вона становить до 10 грн. Однак, в різних регіонах України вартість електроенергії різна, тому й ціна на зарядній станції одного оператора може відрізнятись, хоч і не суттєво. Крім того, на фінальну вартість кіловату заряду також впливає ціна обладнання, його встановлення, регулярного сервісного обслуговування та завантаженість станцій.

Для розуміння, операторам зарядних станцій не вигідно закуповувати найдешевше обладнання у виробників, оскільки воно потребує постійного обслуговування й має працювати 24/7. З цієї ж причини компаніям досить важко одночасно використовувати станції від різних виробників, наприклад китайських та європейських.

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В результаті за якість та надійність доводиться платити, обираючи дорожчі, але витриваліші станції. Загалом, собівартість станції, та її монтаж і обслуговування протягом терміну служби становить приблизно 4 грн від ціни кіловата електроенергії. Не менш важливу роль відіграє розташування зарядки. Вибір потужності, кількості портів та інших параметрів, а також благоустрій локації не менше впливає на кінцеву ціну одного кВт енергії.

Наприклад, якщо зарядний хаб розташований за містом, компанія-оператор має передбачити наявність якихось супутніх сервісів для клієнта. Саме через це оренда локації та інші видатки займають майже до 3 грн від кіловата.

Решту ціни кіловата електроенергії на зарядних станціях формують податки, які сплачує компанія, її чистий операційний дохід, який, до слова, становить лише 1, в кращому випадку 2 гривні, а також втрати електроенергії та білінг. Мало хто знає, але під час транспортування струму від трансформатора до станції втрачається в середньому 6% корисної електроенергії.

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Ці втрати також компенсовують. Водночас білінг – автоматизована система розрахунків платіжними картками, також є платною опцією для операторів станцій. Часто ціна білінгу становить 10% від ціни кВт електроенергії.

Підсумовуючи, узагальнені ціноутворюючі критерії наступні:

Вартість електроенергії для комерційних споживачів – 10 грн

Білінг – 1 грн

Оренда – 2 грн

Втрати енергії – 90 копійок

Обладнання – 3 грн

Сервіс – 20 копійок

Монтаж – 80 копійок

Таким чином можна вирахувати середню ціну кВт електроенергії у 18 гривень. Додаючи сюди певний показник чистого прибутку, який обов’язково має отримати компанія-оператор, аби вести успішний бізнес, можна з’ясувати причини таких цін на швидкісних зарядних станціях в Україні.

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