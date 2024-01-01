Как формируются тарифы на зарядных станциях для электромобилей

Денис встретился с Леонидом Пашкевичем – генеральным директором компании по производству зарядных станций “ND Prodaction”, Стефаном Благовисным – директором первой национальной сети электрозаправочных комплексов “TOKA” и операционным директором ООО “Power Port” Юрием Гаевым.

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Сейчас средняя цена киловатта электроэнергии на скоростной зарядной станции в Украине составляет 18 грн. Одним из главных ценообразующих критериев этого показателя является цена одного кВт электроэнергии для коммерческих потребителей. Частные компании никак не могут на нее повлиять, поскольку она регулируется государством.

В общем, в среднем она составляет до 10 грн. Однако, в разных регионах Украины стоимость электроэнергии разная, поэтому и цена на зарядной станции одного оператора может отличаться, хоть и не существенно. Кроме того, на финальную стоимость киловатта заряда также влияет цена оборудования, его установки, регулярного сервисного обслуживания и загруженность станций.

Для понимания, операторам зарядных станций не выгодно закупать дешевое оборудование у производителей, поскольку оно требует постоянного обслуживания и должно работать 24/7. По этой же причине компаниям достаточно трудно одновременно использовать станции от разных производителей, например китайских и европейских.

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В результате за качество и надежность приходится платить, выбирая более дорогие, но выносливые станции. В общем, себестоимость станции, и ее монтаж и обслуживание в течение срока службы составляет примерно 4 грн от цены киловатта электроэнергии. Не менее важную роль играет расположение зарядки. Выбор мощности, количества портов и других параметров, а также благоустройство локации не меньше влияет на конечную цену одного кВт энергии.

Например, если зарядный хаб расположен за городом, компания-оператор должна предусмотреть наличие каких-то сопутствующих сервисов для клиента. Именно поэтому аренда локации и другие расходы занимают почти до 3 грн от киловатта.

Остальные цены киловатта электроэнергии на зарядных станциях формируют налоги, которые платит компания, ее чистый операционный доход, который, к слову, составляет лишь 1, в лучшем случае 2 гривны, а также потери электроэнергии и биллинг. Мало кто знает, но во время транспортировки тока от трансформатора до станции теряется в среднем 6% полезной электроэнергии.

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Эти потери также компенсируют. В то же время биллинг – автоматизированная система расчетов платежными картами, также является платной опцией для операторов станций. Часто цена биллинга составляет 10% от цены кВт электроэнергии.

Подытоживая, обобщенные ценообразующие критерии следующие:

Стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей – 10 грн

Биллинг – 1 грн

Аренда – 2 грн

Потери энергии – 90 копеек

Оборудование – 3 грн

Сервис – 20 копеек

Монтаж – 80 копеек

Таким образом можно вычислить среднюю цену кВт электроэнергии в 18 гривен. Добавляя сюда определенный показатель чистой прибыли, который обязательно должна получить компания-оператор, чтобы вести успешный бизнес, можно выяснить причины таких цен на скоростных зарядных станциях в Украине.

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