Во сколько обходится ремонт батареи на недорогом электромобиле: видео

Hyundai IONIQ У Дениса был дефект ячеек батареи. В Украине уже есть специалисты, занимающиеся их восстановлением, поэтому подержанные электромобили, несмотря на распространенный стереотип, могут получить вторую жизнь после деградации аккумулятора.
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После диагностики оказалось, что аккумуляторный блок автомобиля имеет разные показатели емкости ячеек. Эта неисправность проявлялась в нетипичной скорости разрядки при низком заряде. График напряжений показал, что общий разбаланс нагрузки ячеек был в районе 240 МВ.
Данная батарея имеет 96 ячеек, расфасованных в 12 отдельных модулей. Наиболее проблемным из них оказался шестой модуль и команда решила заменить его, а также дополнительно установить активные балансиры. Это параллельная система, которая позволяет передавать энергию из ячейки с высшим зарядом в разряженную.
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Процесс восстановления батареи включает ее полный демонтаж и разбор. Это достаточно сложная работа, которая требует высокой квалификации мастеров. После снятия шестого модуля, эксперт замерил остаточную емкость всех имеющихся в нем ячеек. Для этого применяется специальное оборудование.
Данный процесс потребует нескольких дней, поэтому владельцы электромобилей должны быть готовым к долговременному ремонту. Заменять пострадавший модуль будут на аналогичный блок от бывшей в употреблении батареи-донора.
К слову, найти целый аккумулятор емкостью 28 кВт-ч для Hyundai IONIQ очень трудно – их очень мало в наличии и поэтому продавцы ставят заоблачные цены от 3300 до 3500 долларов. Зато стоимость одного большого модуля составляет около 300 долларов.
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Подержанный модуль прошел все проверки и оказался лучше родного, поэтому был интегрирован в батарею. В общем, Денис потратил десять дней на ремонт своего авто, однако следует понимать, что ремонт батареи это индивидуальная работа, поэтому ее стоимость и сроки могут колебаться в зависимости от модели электромобиля.