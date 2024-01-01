У скільки обходиться ремонт батареї на недорогому електромобілі: відео

Hyundai IONIQ Дениса мав дефект комірок батареї. В Україні вже є спеціалісти, що займаються їх відновленням, тому вживані електромобілі, попри поширений стереотип, можуть отримати друге життя після деградації акумулятора.

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Після діагностики виявилось, що акумуляторний блок автомобіля має різні показники ємності комірок. Ця несправність проявлялася в нетиповій швидкості розряджання при низькому заряді. Графік напруг показав, що загальний розбаланс навантаження комірок був в районі 240 МВ.

Дана батарея має 96 комірок, що розфасовані в 12 окремих модулів. Найбільш проблемним з них виявився шостий модуль й команда вирішила замінити його, а також додатково встановити активні балансири. Це паралельна система, яка дозволяє передавати енергію з комірки з вищим зарядом в розряджену.

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Процес відновлення батареї включає її повний демонтаж та розбір. Це досить складна робота, яка вимагає високої кваліфікації майстрів. Після зняття шостого модулю, експерт заміряв залишкову ємність усіх наявних в ньому комірок. Для цього застосовується спеціальне обладнання.

Даний процес потребує декількох днів, тому власники електромобілів повинні бути готовим до довготривалого ремонту. Замінювати постраждалий модуль будуть на аналогічний блок від вживаної батареї-донора.

До слова, знайти цілий акумулятор ємністю 28 кВт-год для Hyundai IONIQ дуже важко – їх дуже мало в наявності й через це продавці ставлять захмарні ціни від 3300 до 3500 доларів. Натомість вартість одного великого модуля становить близько 300 доларів.

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Вживаний модуль пройшов всі перевірки й виявився кращим за рідний, тому був інтегрований в батарею. Загалом, Денис витратив десять днів на ремонт свого авто, проте варто розуміти, що ремонт батареї це індивідуальна робота, тому її вартість та терміни можуть коливатись залежно від моделі електромобіля.