Новий MG ZS з'явився в Україні з інноваційним гібридним приводом: відома ціна

Нове покоління компактного кросовера MG ZS отримало модифікацію Hybrid+, яка має першу в світі триступеневу коробку передач та інноваційну систему гібридного приводу на 8 режимів їзди.

Автомобіль починає продаватись в Україні ціною від 19 980 доларів США у версії з ДВЗ та автоматом (на тисячу дорожче за минулу версію моделлю ZS), та від 26 980 доларів з гібридним приводом. Про появу в Україні електричної версії поки що нічого не відомо.

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Компактний кросовер MG ZS отримав новий кузов в стилі меншого хетчбека MG 3 (доступний в Європі) та більшого MG One. Від останнього також багато запозичень в салоні та техніці.

Головна особливість у зовнішності новинки – вузькі фари з молдингом між ними. Силует став більш пологим, а найменше відмінностей – в кормі.

Автомобіль в Україні буде доступний у версіях з ДВЗ та інноваційним гібридом. Всі бензинові мотори – бензинові, 1,5-літрові, однак комплектуються різними коробками передач – “механікою” чи двома варіаторами. Потужність цих двигунів – 81, 85 чи 125 кВт.

Модель з інноваційною гібридною установкою має назву MG ZS Hybrid+. Технічно гібрид складається з кількох основних вузлів: 1,5-літрового ДВЗ, 3-ступеневої гібридної трансмісії, батареї і блока керування.

Бензиновий двигун GS62H потужністю 75 кВт, крутним моментом 128 Нм. Він працює за циклом Аткінсона, оснащений ланцюгом ГРМ, однак ремінь приводів – відсутній (не має навісного обладнання). Натомість помпа системи охолодження, оливи та кондиціонера – електричні. Серед інших особливостей цього двигуна – 2 термостати, ступінь стиснення 16:1. технологія EGR рециркуляції відпрацьованих газів, завдяки якій авто відповідає екологічному стандарту Євро6. Тепловий коефіцієнт корисної дії цього мотора – 41%.

Гібридна трансмісія – перша у світі оснащена 3-ступеневою коробкою передач (понижена, пряма та підвищена передачі). Також в системі – електродвигун і стартер-генератор. При цьому електродвигун може працювати і як генератор, і передавати крутний момент на колеса. Його потужність – 100 кВт, крутний момент – 250 Нм.

Генератор відповідає запуск двигуна, зарядку батареї чи привід живлення для двигуна. Його потужність – 45 кВт, 140 Нм. Середня ефективність гібридної системи – 96,7%.

Літій-іонна акумуляторна батарея, що знаходиться під сидіннями другого ряду, має напругу 350 В та потужність 1,83 кВт*год. Це досить суттєво для гібрида (у більшості гібридів – близько 1 кВт*год). Життєвий цикл батареї – 50 тисяч циклів. Вона побудована за технологією CTP (Cel-To-Pack), тобто послідовне поєднання комірок в одну батарею, всього 96 комірок. Завдяки повітряному охолодженню та розміщенню в салоні робоча температура підтримується протягом всього руху авто.

Цими агрегатами керує інтелектуальна система керування гібридом. Залежно від натиску педалі акселератора, режиму руху та температури вона вмикає один з восьми режимів роботи гібридної системи:

EV – повністю на електроприводі

Послідовний гібрид – коли заряду батареї недостатньо, вмикає ДВЗ як генератор.

Послідовний+заряд. Двигун крутить колеса та заряджає батарею

Прямий привід – працює лише ДВЗ.

Прямий+зарядка.

Паралельний гібрид – колеса крутить ДВЗ і електродвигун одночасно

Заряд на холостому ходу

Регенерація – рекуперація енергії.

При старті та на малих швидкостях у місті система старається, щоб працював переважно електродвигун. Але коли заряду в батареї недостатньо, то може ввімкнути ДВЗ для її підзарядки. Заразом, в діапазоні від 60 до 160 км год система працює з максимальною тепловою ефективністю. Завдяки цій системі витрата пального в змішаному циклі становить близько 5 літрів на 100 км шляху.

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Окрім гібридної системи, MG ZS отримав повністю новий кузов моноблочної конструкції. Він на 81% зроблений з високоміцної сталі, що має жорсткість на кручення 18400 Нм та потрійну конструкцію для розподілу навантаження.

Також суттєво покращена конструкція підвіски. Зокрема, передня McPherson отримала оновлений нижній важіль, алюмінієвий кулак, змінену конструкцію підрамника, кронштейн кріплення тощо – це задля покращення керування автомобілем. Натомість для покращення комфорту відбулась модернізація пружин, відбійника та підрамника.

Задня підвіска (балка) отримала оновлені амортизатори, втулки стабілізатора.

Ціни на новий MG ZS починаються від $18680 за модель з механічною коробкою передач у комплектації Стандарт. Вона ж з варіатором оцінена у $19 980. Модель в комплектації COM коштує $21 900, в максимальній – $23 800 (усі – з автоматом CVT).

Гібридний MG ZS Hybrid+ продається поки що виключно в максимальній комплектації за $ 26 980. Він складає конкуренцію Toyota Yaris Cross та CH-R, Honda HR-V та Jeep Avenger.