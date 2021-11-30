19:37, 30 листопада 0

Компактний кросовер Toyota створений для європейських міст, але й в українських почувається як риба в воді.

Презентація Toyota Yaris Cross пройшла у Києві, тест-драйв продовжився у Львові. Звісно, до нього треба було проїхати півтисячі кілометрів. Тому вражень від гібридного Yaris Cross вистачило як від керування ним на трасі, так і вузькими вуличками найбільш європейського міста країни.

Звичайно, Toyota Yaris Cross – японський автомобіль, однак розроблений для Європи та виробляється у Франції. Він створений на найменшій платформі TNGA-B, яка відома нам за хетчбеком Toyota Yaris. Головна аудиторія цього кросовера В-сегменту – молоді люди, які ведуть активний спосіб життя. Особливо – жінки. Цікаво, що нещодавно Toyota показала ще менший кросовер для Європи – Aygo X, однак навряд чи він дійде до України.

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Родинні зв'язки

Оскільки Yaris Cross – найближчий родич Yaris, то логічно, що у них багато спільного. Втім, сплутати ці автомобілі неможливо. Yaris Cross довший (+232 мм) та вищий майже на 10 см, а кліренс більший на 25 мм та сягає 170 мм. Спереду Yaris Cross відрізняється фарами та трапецієвидною решіткою радіатора, збоку – силуетом кузова та пластиковими накладками порогів і колісних арок, і лише ззаду є певна схожість. Цікаво, що за розмірами це авто зрівнялось з габаритами першого покоління Toyota RAV4.

А от "начинка" у Yaris та Yaris Cross практично спільна. Силові агрегати та підвіска, елементи салону та мультимедіа, системи безпеки – багато чого. Наприклад, гібридний силовий агрегат на 116 к.с. Саме з ним ми взяли Yaris Cross на тест, та й дистриб'ютор Toyota в Україні вважає, що він буде продаватись найкраще.

В якості альтернативи гібриду доступний трициліндровий 1,5-літровий двигун на 125 к.с., який може агретуватись механічною коробкою передач чи варіатором. Обидві версії – лише передньоприводні, хоча для інших ринків існує й повнопривідна версія.

В салоні кросовер за дизайном повторює Yaris. Невеликий обід керма, розміщення центрального дисплею, ручок у дверях та повітряних дефлекторів. Але за рахунок більших розмірів Cross більш просторий для водія та пасажирів. Водій може зручно розміститись, але довго так їхати не зможе - при поїздці на великі відстані доводиться змінювати положення сидіння.

Панель приладів складається з великого спідометра по центру та двох напівкіл по боках. В самому центрі можна вивести інформацію бортового комп'ютера, а от цифрові показники швидкості – ні. Загалом тут багато інформації: від наявних на трасі знаків до роботи парктроніків. До них потрібно звикати, адже інформації виводиться багато і в різних місцях.

Більше інформації про Toyota Yaris Cross

Центральний 8-дюймовий дисплей має по периметру фізичні кнопки, чіткий дисплей з камерою заднього огляду, можливість під'єднання до смартфонів. Втім, телефон можна зарядити і без дроту – тут є аж два зручних місця для них, одне з яких обладнане безпровідною зарядкою.

На другому ряду багато простору навіть високим людям – завдяки прямій спинці ні коліна, ані голова не впираються в оббивку. Але їхати далеко ззаду сумно – немає ані роз'ємів USB, ані повітропроводів кондиціонування, ані навіть лампочки на даху. Огляду вперед заважає масивний підголівник. Єдине, що передбачене для комфорту заднього ряду - підлокітник з двома підстаканниками.

Багажник набагато більший, ніж у Yaris, а доступ у нього – зручніший. Його об'єм 390 л, а якщо скласти сидіння – цілих 1090 л. Спинки заднього ряду складаються у пропорції 40/20/40, тобто можна перевозити довгі предмети, не турбуючи пасажирів. У підпіллі є дві полички, під яким можна сховати необхідні речі. А шторку багажника легко скласти та сховати. В якості опції можна замовити електропривод двері багажника та навіть безконтактне його відмикання.

Toyota Yaris Cross має багато електронних помічників, які стануть в пригоді недосвідченим водіям та можуть запобігти зіткненню. Наприклад, якщо на перехресті під час повороту буде рухатись автомобіль чи пішохід, Yaris Cross зупиниться. Також система реагує на раптову появу перед машиною автомобіля, велосипедиста чи пішохода (останнього бачить навіть вночі). Вона спочатку подає звуковий сигнал, а якщо водій не реагує – сама зупиняє машину. Інша система може об'їхати людину, яка раптово вибігла на дорогу.

Також у Yaris Cross є кілька зручних функцій допомоги водію. Наприклад, втримання у смузі руху, адаптивний круїз-контроль на повному діапазоні швидкостей, або круїз за знаками обмеження швидкості, які розпізнала система. А автоматична зміна дальнього та ближнього світла допомогає їздити в темноті під частої зміни траси та населених пунктів.

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Гібридна поведінка

Оскільки у нас на тест-драйві гібрид, то рушає він беззвучно. Для старту завжди використовується електричний двигун, і якщо спочатку треба виїхати з парковки чи двору, автомобіль рухатиметься дуже тихо. Щоб пішоходи чули, що до них наближається автомобіль, Yaris Cross Hybrid видає характерний звук, як у електромобіля.

Під час активного розгону вмикається бензиновий двигун. Його звук дає відчуття стрімкого розгону. Під час рівномірного руху ДВС може вимкнутись, і ця маленька Тойота знову їхатиме на чистій електриці навіть на достатньо високій швидкості (до 130 км на год). Змусити їхати Yaris Cross на електричному приводі можна і примусово – натиснувши кнопку EV біля важеля коробки передач. Однак це вдається не завжди – треба, щоб батарея була достатньо заряджена. Крім нього, є можливість обрати "настрій" машинки на сьогодні – екологічний, спортивний чи нормальний.

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Динаміка гібрида не вражає – 11,2 секунди до сотні. Однак розгони з місця чи невеликої швидкості даються автомобілю легко і невимушено – адже він отримує крутний момент з двох моторів. Натомість витрата пального залежить від швидкості. На трасі, коли електромотор задіяний нечасто, автомобіль витрачав від 6,5 до 7,2 літри на 100 км. А якщо їхати зі швидкістю більше 130 км на годину, він може "з'їсти" 8-9 літрів. Адже максимальний крутний момент та потужність розвиваються на високих обертах, тому триціліндровий двигун доводиться крутити. Далеким поїздкам не сприяє ще й скромний бак гібрида – 36 літрів, у бензинової версії він більший. Та й на високих швидкостях вже дошкуляє шум вітру – говорити в салоні без підвищення голосу стає важко.

А от у місті, де машина тягнулась у заторах, часто стояла на світлофорах, переважно стартувала та їхала на невеличких швидкостях по місті, витрата впала до 4,6 – 5,2 літри. Це саме той результат, якого чекаєш від невеличкого міського кросовера. І це ще раз доводить, що ареал його життя – мегаполіс.

Підвіска не дає високому автомобілю розгойдуватись та нахилятися. Водночас на швидкості невеличкий кросовер добре тримається за дорогу. Точному керуванню та високій слухняності сприяє ще й підвищена жорсткість кузова. На львівській бруківці практично не відчувається ні вібрацій, ні звуків в салоні – все зібрано дуже точно та з якісних матеріалів. Ями автомобіль майже не помічає - проходить нерівності м'яко та плавно. Тобто машинка ніби створена для українських доріг, хоча спроєктована у Західній Європі.



З кліренсом у 17 см на Yaris Cross легко заїжджати на бордюри, не помічати каналізаційні люки та сміливо з'їжджати з високих тротуарів. Завдяки компактним розмірам та високій посадці на Yaris Cross легко паркуватись та їздити вузькими вуличками, протискуватись у вузенькі арки та роз'їжджатись з зустрічними "оленями".

Вибір та ціни

Наша подорож на гібридному Toyota Yaris Cross з Києва у Львів та назад показала, що автомобіль увібрав в себе відомі "Тойотівські" цінності: надійність, якість матеріалів та ефективний гібридний привід. Компактні розміри, м'яка підвіска, високий кліренс, сучасні системи безпеки вдало доповнюють ці якості. Автомобіль створений для мегаполісів та міст з вузькими вулицями – там він дасть фору більшим кросоверам. Пересуватись між містами теж можливо, але не часто – там його переваги перетворюються на недоліки.

Toyota Yaris Cross доступний в Україні в п'яти комплектаціях, причому дві з них мають власний дизайн. Найдешевші версії продаються з бензиновими двигунами та коштують від 547 тисяч за базові версію з механічною коробкою передач до 656 тисяч з пакетом опцій. Гібридна версія стартує з 678 тисяч.

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Топ-версії Elegant та Adventure мають власні елементи дизайну, крісла та опції. Наприклад, Elegant з чорним чи білим дахом, кольоровою оббивкою салону більше підійде жінкам. А версія Adventure має більш брутальний обвіс, тому пасуватиме чоловікам. І лише ці дві топверсії фарбують у золотистий металік, який є ознакою лише моделі Yaris Cross. Звичайно, коштують вони більше – від 784 до 867 тисяч гривень.



Автор: Сергій Матусяк, фото автора та Toyota.