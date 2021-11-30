19:37, 30 ноября 0

Компактный кроссовер Toyota создан для европейских городов, но и в украинских чувствует себя как рыба в воде.

Презентация Toyota Yaris Cross прошла в Киеве, тест-драйв продолжился во Львове. Конечно, до него надо было проехать полтысячи километров. Поэтому впечатлений от гибридного Yaris Cross хватило как от управления им на трассе, так и от узких улочек самого европейского города страны.

Конечно, Toyota Yaris Cross – японский автомобиль, однако разработан для Европы и производится во Франции. Он создан на самой маленькой платформе TNGA-B, которая известна нам по хэтчбеку Toyota Yaris. Главная аудитория этого кроссовера В-сегмента – молодые люди, ведущие активный образ жизни. Особенно – женщины. Интересно, что недавно Toyota показала еще меньший кроссовер для Европы – Aygo X, однако вряд ли он дойдет до Украины.

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Родственные связи

Поскольку Yaris Cross – ближайший родственник Yaris, то логично, что у них много общего. Впрочем, спутать эти автомобили невозможно. Yaris Cross длиннее (+232 мм) и выше почти на 10 см, а клиренс больше на 25 мм и достигает 170 мм. Спереди Yaris Cross отличается фарами и трапециевидной решеткой радиатора, сбоку – силуэтом кузова и пластиковыми накладками порогов и колесных арок, и только сзади есть определенное сходство. Интересно, что по размерам этот SUV сравнялся с габаритами первого поколения Toyota RAV4.

А вот "начинка" у Yaris и Yaris Cross практически общая. Силовые агрегаты и подвеска, элементы салона и мультимедиа, системы безопасности – много чего. Например, гибридный силовой агрегат на 116 л. с. Именно с ним мы взяли Yaris Cross на тест, да и дистрибьютор Toyota в Украине считает, что он будет продаваться лучше всего.

В качестве альтернативы гибриду доступен трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель на 125 л. с., который может агретироваться механической коробкой передач или вариатором. Обе версии – лишь переднеприводные, хотя для других рынков существует и полноприводная версия.

В салоне кроссовер по дизайну повторяет Yaris. Небольшой обод руля, размещение центрального дисплея, ручек в дверях и воздушных дефлекторов. Но за счет больших размеров Cross более просторен для водителя и пассажиров. Водитель может удобно разместиться, но долго так ехать не сможет – при поездке на большие расстояния приходится менять положение сиденья.

Панель приборов состоит из большого спидометра по центру и двух полукругов по бокам. В самом центре можно вывести информацию бортового компьютера, а вот цифровые показатели скорости – нет. В целом здесь много информации: от имеющихся на трассе знаков до работы парктроников. К ним нужно привыкать, ведь информации выводится много и в разных местах.

Больше информации о Toyota Yaris Cross

Центральный 8-дюймовый дисплей оборудован по периметру физическими кнопками, четким дисплеем с камерой заднего обзора, возможностью подсоединения к смартфонам. Впрочем, телефон можно зарядить и без провода – здесь есть целых два удобных места для них, одно из которых оборудовано беспроводной зарядкой.

На втором ряду много пространства даже высоким людям – благодаря прямой спинке ни колени, ни голова не упираются в обивку. Но ехать далеко сзади грустно – нет ни разъемов USB, ни воздуховодов кондиционирования, ни даже лампочки на крыше. Обзору вперед мешает массивный подголовник. Единственное, что предусмотрено для комфорта заднего ряда – подлокотник с двумя подстаканниками.

Багажник намного больше, чем у Yaris, а доступ в него удобен. Его объем 390 л, а если сложить сиденье – целых 1090 л. Спинки заднего ряда складываются в пропорции 40/20/40, то есть можно перевозить длинные предметы, не беспокоя пассажиров. В подполье есть две полочки, под которым можно спрятать необходимые вещи. А шторку багажника легко сложить и спрятать. В качестве опции можно заказать электропривод двери багажника и даже бесконтактное его отпирание.

Toyota Yaris Cross имеет много электронных помощников, которые пригодятся неопытным водителям и могут предотвратить столкновение. Например, если на перекрестке во время поворота будет двигаться автомобиль или пешеход, Yaris Cross остановится. Также система реагирует на внезапное появление перед машиной автомобиля, велосипедиста или пешехода (последнего видит даже ночью). Она сначала подает звуковой сигнал, а если водитель не реагирует – сама останавливает машину. Другая система может объехать человека, который внезапно выбежал на дорогу.

Также у Yaris Cross есть несколько удобных функций помощи водителю. Например, удержание в полосе движения, адаптивный круиз-контроль на полном диапазоне скоростей, или круиз по знакам ограничения скорости, которые распознала система. А автоматическая смена дальнего и ближнего света помогает ездить в темноте при частой смене трасс и населенных пунктов.

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Гибридное поведение

Поскольку у нас на тест-драйве гибрид, то трогается он беззвучно. Для старта всегда используется электрический двигатель, и если сначала надо выехать с парковки или двора, автомобиль будет двигаться очень тихо. Чтобы пешеходы слышали, что к ним приближается автомобиль, Yaris Cross Hybrid издает характерный звук, как у электромобиля.

Во время активного разгона включается бензиновый двигатель. Его звук дает ощущение стремительного разгона. Во время равномерного движения ДВС может выключиться, и эта маленькая Тойота снова будет ехать на чистом электричестве даже на достаточно высокой скорости (до 130 км в час). Заставить ехать Yaris Cross на электрическом приводе можно и принудительно – нажав кнопку EV возле рычага коробки передач. Однако это удается не всегда – надо, чтобы батарея была достаточно заряжена. Кроме него, есть возможность выбрать "настроение" машинки на сегодня – экологичное, спортивное или нормальное.

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Динамика гибрида не впечатляет – 11,2 секунды до сотни. Однако разгоны с места или небольшой скорости даются автомобилю легко и непринужденно – ведь он получает крутящий момент из двух моторов. При этом расход топлива зависит от скорости. На трассе, когда электромотор задействован нечасто, автомобиль расходовал от 6,5 до 7,2 литра на 100 км. А если ехать со скоростью более 130 км в час, он может "съесть" 8-9 литров. Ведь максимальный крутящий момент и мощность развиваются на высоких оборотах, поэтому трехцилиндровый двигатель приходится крутить. Дальним поездкам не способствует еще и скромный бак гибрида – 36 литров, у бензиновой версии он больше. Да и на высоких скоростях уже донимает шум ветра – говорить в салоне без повышения голоса становится трудно.

А вот в городе, где машина тянулась в пробках, часто стояла на светофорах, преимущественно стартовала и ехала на небольших скоростях по городу, расход упал до 4,6 – 5,2 литра. Это именно тот результат, которого ждешь от небольшого гибридного городского кроссовера. И это еще раз доказывает, что ареал его жизни – мегаполис.

Подвеска не дает высокому автомобилю раскачиваться и крениться. В то же время на скорости небольшой кроссовер хорошо держится за дорогу. Точному управлению и хорошей управляемости способствует еще и повышенная жесткость кузова. На львовской брусчатке практически не ощущается ни вибрации, ни звуки в салоне – все собрано очень точно и из качественных материалов. Ямы автомобиль почти не замечает – проходит неровности мягко и плавно. То есть машинка будто создана для украинских дорог, хотя спроектирована в Западной Европе.

С клиренсом в 17 см на Yaris Cross легко заезжать на бордюры, не замечать канализационные люки и смело съезжать с высоких тротуаров. Благодаря компактным размерам и высокой посадке на Yaris Cross легко парковаться и ездить по узким улочкам, протискиваться в узкие арки и разъезжаться со встречными "оленями".

Выбор и цены

Наше путешествие на гибридном Toyota Yaris Cross из Киева во Львов и обратно показало, что автомобиль вобрал в себя известные "тойотовские" ценности: надежность, качество материалов и эффективный гибридный привод. Компактные размеры, мягкая подвеска, высокий клиренс, современные системы безопасности удачно дополняют эти качества. Автомобиль создан для мегаполисов и городов с узкими улицами – там он даст фору большим кроссоверам. Передвигаться между городами тоже возможно, но не часто – там его преимущества превращаются в недостатки.

Toyota Yaris Cross доступен в Украине в пяти комплектациях, причем две из них имеют собственный дизайн. Самые дешевые версии продаются с бензиновыми двигателями и стоят от 547 тысяч за базовую версию с механической коробкой передач до 656 тысяч с пакетом опций. Гибридная версия стартует с 678 тысяч.

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Топ-версии Elegant и Adventure имеют собственные элементы дизайна, кресла и опции. Например, Elegant с черной или белой крышей, цветной обивкой салона больше подойдет женщинам. А у версии Adventure более брутальный обвес, поэтому подойдет мужчинам. И только эти две топ-версии окрашивают в золотистый металлик, который является признаком лишь модели Yaris Cross. Конечно, стоят они больше – от 784 до 867 тысяч гривен.



Автор: Сергей Матусяк, фото автора и Toyota.