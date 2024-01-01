Тест-драйв Jeep Avenger: дух свободи

Зовнішність Jeep Avenger виконана у найкращих традиціях бренду. З першого погляду зрозуміло, що цей автомобіль створений для пригод. Великий кліренс, короткі звиси кузова, пластикові накладки по периметру кузова, глибоко втоплені фари, заховані в глибині бампера протитуманки… А ще – фірмові “джипівські” семисекційні ґрати радіатора, квадратні арки коліс, плаский дах та довгий капот.

У такому яскравому кольорі цей Jeep притягує погляди – як жінок, так і чоловіків. А серйозний погляд затемнених фар надає мужності та серйозності. У вищій комплектації увагу привертають двоколірні диски та хром на решітці радіатора.

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Avenger зроблений для європейців та руками європейців – у США він не продається. Тож за матеріалами салону, набором зручностей та розмірами він якнайкраще вписується у ландшафт вузьких вуличок й тісних парковок. У цього Jeep всього 408 см довжини, що для класу B-SUV цілком достатньо. А висота у півтора метри дає змогу отримати високу посадку та добру оглядовість.

Технологічна практичність

Салон Jeep Avenger не менш яскравий. У комплектації Summit, яка потрапила до нас на тест, водійське сидіння має не лише шкіряну оббивку та електро регулювання, але й функцію масажу (опція). Таке не часто зустрічається в автомобілях цього класу. Як і панорамний дах.

Дізнайтесь більше подробиць про Jeep Avenger в шоу-румі моделі

Практичність та технологічність салону помітна з першого погляду. Великий екран центральної консолі з бездротовими Apple Carplay та Android Auto, цифровий екран щитка приладів, наявність системи утримання у смузі, активний круїз-контроль тощо. Все це робить Jeep Avenger дуже технологічним автомобілем на фоні більшості конкурентів.

Цікаве рішення – вибір режиму роботи коробки передач у вигляді клавіш. Однак воно стає зрозумілим у перші ж дні експлуатації. Кнопки займають дуже мало місця у порівняні з традиційним важелем селектора. Це дозволило зробити дуже зручний бокс на центральному тунелі, у якому розмістилась бездротова зарядка та дві розетки з роз’ємами Type C та USB.

Також є ніша під підлокітником та зручна довга поличка, яка простягається від центральної консолі аж до дверей пасажира. Всього ящичків та поличок в салоні – аж на 34 літри! Словом, з розміщенням різноманітних дрібниць проблем не буде.

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Ергономіка водійського місця також розроблена з урахуванням практичності. Основні функції керуються кнопками, додаткові – через меню на центральному екрані. Єдине виключення – підігрів передніх сидінь. Щоб його ввімкнути, потрібно знайти відповідне меню на екрані, а коли на ходу вже “починає припікати”, доводиться відволікатись на повторний пошук функції. З традиційними кнопками це було б зручніше.

Чим ще дивує Avenger – так це звуковим та світловим фоном. Звук ввімкнених “поворотників” тут схожий на цокання годинника, а сигнал про незастебнуті ремені безпеки – немов мелодія виклику смартфону. Коли відчиняєш двері, вмикається червоне кільце на торпедо, в салоні є амбієнтна підствітка, а поворотники при замиканні та відмиканні машини виконують якийсь таємний світловий код.

Для пасажирів другого ряду місця небагато, як і в решти автомобілів класу B-SUV. Втім, людині зростом 178 сантиметрів всістись за собою не складно. Але сидіти ззаду утрьох вже незручно – середньому пасажиру заважає досить високий центральний тунель. Також тут не передбачено підлокітник, є лише одна розетка Type-C.

Перевірте переваги Jeep Avenger на власному тест-драйві

А ось з багажником усе набагато краще. Він має електропривід і відкривається помахом ноги під бампером (в максимальній версії). Все добре також з організацією внутрішнього простору.

У тестовій версії (яка обладнана опційною аудіосистемою від JBL) нішу запасного колеса займає підсилювач, сабвуфер та комплект для швидкого ремонту шин. Підлогу багажника можна встановити у двох положеннях, що дуже зручно для тих, хто возить у машині типовий “зимовий набір”.

Що під капотом?

Jeep Avenger пропонується у гібридній та електричній версіях. У нашому випадку під капотом – бензиновий трициліндровий турбо двигун на 1,2 літри, який видає 100 кінських сил. Схожий двигун вже давно встановлюється на величезну кількість автомобілів концерну Stellantis, але версія для Jeep Avenger була позбавлена його головного недоліку. Ремінь ГРМ раніше “купався” у ванні з оливи – його замінили ланцюгом. Це значно зменшить витрати на експлуатацію та покращить надійність.

Коробка передач тут – 6-ступеневий “робот” з двома зчепленнями. Окрім того, у неї вбудований електродвигун потужністю 28 к.с. Саме він, у парі з 48-вольтовою батареєю, забезпечує гібридний привід.

Трансмісія eDCT від компанії Punch Powertrain – нова розробка, яка покликана замінити коробки Aisin, що досі широко використовувались в автомобілях концерну. Власне, для цього Stellantis придбав компанію Punch Powertrain, у якої є заводи у Франції та Італії.

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На ходу – на диво веселий

Для тих, хто спочатку читає технічні характеристики, а потім сідає за кермо, Jeep Avenger підготував чимало сюрпризів. Найбільший і найприємніший – робота силової установки.

Згідно з технічними характеристиками, прискорення до першої сотні займає 10,9 секунди, але суб’єктивно видається швидшим. Для міста динаміки цілком достатньо, особливо вкупі з гострим кермом, яке дає відчуття чудової маневреності.

Скромний об’єм двигуна дається взнаки лише на трасі, коли швидкість перевалює за 130-140 кілометрів на годину. Саме за такого темпу аеродинамічні шуми починають активно проникати в салон, причому переважно з задньої частини автомобіля.

У спокійному режимі міської їзди Avenger демонструє зразкову плавність роботи силової установки. Робота перемикання коробки малопомітна. Єдине, що може відчути водій, – це старт бензинового мотора на низьких швидкостях (при повільному русі на невисокій швидкості Jeep Avenger їде не електродвигуні).

Підвіска у Jeep досить проста: попереду класичний McPherson, а ззаду – балка. Поведінка на дорозі трохи відрізняється від інших продуктів Stellantis, що ділять платформу з Jeep Avenger. Ймовірно, через збільшення кліренсу Avenger суб’єктивно здається дещо “м’якшим” та більш комфортним. Єдиний режим роботи, який може викликати нарікання – це переїзд лежачих поліцейських. На швидкості понад 30 кілометрів на годину корму “підкидає” значно більше, ніж передню частину.

Економічність Jeep Avenger сильно залежить від манери водіння. Активний драйв, високі швидкості та випробування всюдихідних можливостей у режимі тест-драйву призводять до споживання пального на рівні 7,3 літра на сотню. При цьому спокійний рух містом, з урахуванням заторів та достатньо сильного морозу, дає витрату пального на рівні 5,5-6,0 літри. Це трохи більше, ніж зазначено у технічних характеристиках, але не суттєво. Тобто гібрид все-таки робить свою справу і знижує споживання пального до рівня дизельних моделей.

Електронні помічники працюють ненав'язливо. Наприклад, при перелаштуванні у сусідню смугу без вмикання сигналу повороту на кермі відчувається легкий супротив – нав'язливих сигналів та миготіння на приладовій панелі, як у багатьох конкурентів, немає. Радує адекватністю роботи й активний круїз-контроль. Він здатен чітко тримати дистанцію до автомобіля, що їде попереду, не лякає різкими гальмуваннями або прискореннями.

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Можливості на бездоріжжі

Для українського ринку повнопривідні версії будуть доступні підніше, але передній привод Jeep Avenger має козир у рукаві – електронні режими “сніг” та “пісок”. Суть роботи системи полягає в імітації блокування диференціала за допомогою гальмівних механізмів. Система не нова, але досить успішно справляється з більшістю перешкод. Словом, прохідність у Jeep Avenger значно краща, ніж в інших моноприводних автомобілів.

Дуже пристойний кліренс у 197 мм та гарна геометрична прохідність стануть у пригоді, коли повнопривідні версії дістануться нашого ринку. У моноприводі ці переваги дозволяють легко паркуватись на високих бордюрах, заметів та подоланні інших міських перешкод.

Ціни та конкуренти

Сегмент B-SUV в Україні дуже насичений, тож цінова політика більшості конкурентів близька. Базовий Jeep Avenger коштує від 1 034 100 грн (приблизно $25 тисяч). Найдорожча версія з додаванням усіх можливих опцій буде коштувати трохи більше $30 тис. Таке позиціонування можна вважати типовим на фоні пропозицій від інших виробників.

Головні конкуренти – це Nissan Juke, який не має гібридних версій, а тому трохи дешевший. Гібридна Toyota Yaris Cross коштує дорожче. Одноплатформенний Peugeot 2008 має дуже схожу ціну. Suzuki Vitara дешевша, але вона старожил на ринку, тож дещо застаріла. Незабаром очікується оголошення цін на новий Citroën C3 Aircross, можливо, це буде цікава пропозиція.

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Висновки

Jeep Avenger має дуже вдалий дизайн, гарні ходові якості та досить практичний. Дух американської марки нікуди не подівся, а лише підлаштувався під сучасні реалії. За адекватну на фоні конкурентів ціну Avenger буде одним з найтехнологічніших і найяскравіших варіантів.