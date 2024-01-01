Тест-драйв Jeep Avenger: дух свободы

Внешность Jeep Avenger выполнена в лучших традициях бренда. С первого взгляда понятно, что этот автомобиль создан для приключений. Большой клиренс, короткие свесы кузова, пластиковые накладки по периметру кузова, глубоко утопленные фары, спрятанные в глубине бампера противотуманки... А еще – фирменная “джиповская” семисекционная решетка радиатора, квадратные арки колес, плоская крыша и длинный капот.

В таком ярком цвете этот Jeep притягивает взгляды – как женщин, так и мужчин. А серьезный взгляд затемненных фар придает мужественности и серьезности. В высшей комплектации внимание привлекают двухцветные диски и хром на решетке радиатора.

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Avenger сделан для европейцев и руками европейцев – в США он не продается. Поэтому по материалам салона, набору удобств и размерам он как нельзя лучше вписывается в ландшафт узких улочек и тесных парковок. У этого Jeep всего 408 см длины, что для класса B-SUV вполне достаточно. А высота в полтора метра позволяет получить высокую посадку и хорошую обзорность.

Технологическая практичность

Салон Jeep Avenger не менее яркий. В комплектации Summit, которая попала к нам на тест, водительское сиденье имеет не только кожаную обивку и электро регулировки, но и функцию массажа (опция). Такое не часто встречается в автомобилях этого класса. Как и панорамная крыша.

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Практичность и технологичность салона заметна с первого взгляда. Большой экран центральной консоли с беспроводными Apple Carplay и Android Auto, цифровой экран щитка приборов, наличие системы удержания в полосе, активный круиз-контроль и тому подобное. Все это делает Jeep Avenger очень технологичным автомобилем на фоне большинства конкурентов.

Интересное решение – выбор режима работы коробки передач в виде клавиш. Однако оно становится понятным в первые же дни эксплуатации. Кнопки занимают очень мало места по сравнению с традиционным рычагом селектора. Это позволило сделать очень удобный бокс на центральном тоннеле, в котором разместилась беспроводная зарядка и две розетки с разъемами Type C и USB.

Также есть ниша под подлокотником и удобная длинная полочка, которая простирается от центральной консоли до двери пассажира. Всего ящичков и полочек в салоне – аж на 34 литра! Словом, с размещением различных мелочей проблем не будет.

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Эргономика водительского места также разработана с учетом практичности. Основные функции управляются кнопками, дополнительные – через меню на центральном экране. Единственное исключение – подогрев передних сидений. Чтобы его включить, нужно найти соответствующее меню на экране, а когда на ходу уже “начинает припекать”, приходится отвлекаться на повторный поиск функции. С традиционными кнопками это было бы удобнее.

Чем еще удивляет Avenger – так это звуковым и световым фоном. Звук включенных “поворотников” здесь похож на тиканье часов, а сигнал о незастегнутых ремнях безопасности – словно мелодия вызова смартфона. Когда открываешь дверь, включается красное кольцо на торпедо, в салоне есть амбиентная подсветка, а поворотники при замыкании и отмыкании машины выполняют какой-то тайный световой код.

Для пассажиров второго ряда места немного, как и у остальных автомобилей класса B-SUV. Впрочем, человеку ростом 178 сантиметров усесться за собой не сложно. Но сидеть сзади втроем уже неудобно – среднему пассажиру мешает довольно высокий центральный тоннель. Также здесь не предусмотрен подлокотник, есть лишь одна розетка Type-C.

Проверьте преимущества Jeep Avenger на собственном тест-драйве

А вот с багажником все гораздо лучше. Он имеет электропривод и открывается взмахом ноги под бампером (в максимальной версии). Все хорошо также с организацией внутреннего пространства.

В тестовой версии (которая оборудована опционной аудиосистемой от JBL) нишу запасного колеса занимает усилитель, сабвуфер и комплект для быстрого ремонта шин. Пол багажника можно установить в двух положениях, что очень удобно для тех, кто возит в машине типичный “зимний набор”.

Что под капотом?

Jeep Avenger предлагается в гибридной и электрической версиях. В нашем случае под капотом – бензиновый трехцилиндровый турбо двигатель на 1,2 литра, который выдает 100 лошадиных сил. Похожий двигатель уже давно устанавливается на огромное количество автомобилей концерна Stellantis, но версия для Jeep Avenger была лишена его главного недостатка. Ремень ГРМ ранее “купался” в ванне из масла – его заменили цепью. Это значительно уменьшит расходы на эксплуатацию и улучшит надежность.

Коробка передач здесь – 6-ступенчатый “робот” с двумя сцеплениями. Кроме того, в нее встроенный электродвигатель мощностью 28 л.с. Именно он, в паре с 48-вольтовой батареей, обеспечивает гибридный привод.

Трансмиссия eDCT от компании Punch Powertrain – новая разработка, которая призвана заменить коробки Aisin, которые до сих пор широко использовались в автомобилях концерна. Собственно, для этого Stellantis приобрел компанию Punch Powertrain, у которой есть заводы во Франции и Италии.

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На ходу – на удивление веселый

Для тех, кто сначала читает технические характеристики, а потом садится за руль, Jeep Avenger подготовил немало сюрпризов. Самый большой и самый приятный – работа силовой установки.

Согласно техническим характеристикам, ускорение до первой сотни занимает 10,9 секунды, но субъективно кажется быстрее. Для города динамики вполне достаточно, особенно вместе с острым рулем, который дает ощущение великолепной маневренности.

Скромный объем двигателя сказывается только на трассе, когда скорость переваливает за 130-140 километров в час. Именно при таком темпе аэродинамические шумы начинают активно проникать в салон, причем преимущественно с задней части автомобиля.

В спокойном режиме городской езды Avenger демонстрирует образцовую плавность работы силовой установки. Работа переключения коробки малозаметна. Единственное, что может почувствовать водитель, – это старт бензинового мотора на низких скоростях (при медленном движении на невысокой скорости Jeep Avenger едет не электродвигателе).

Подвеска у Jeep довольно простая: впереди классический McPherson, а сзади – балка. Поведение на дороге немного отличается от других продуктов Stellantis, делящих платформу с Jeep Avenger. Вероятно, из-за увеличения клиренса Avenger субъективно кажется несколько “мягче” и комфортнее. Единственный режим работы, который может вызвать нарекания – это переезд лежачих полицейских. На скорости более 30 километров в час корму “подбрасывает” значительно больше, чем переднюю часть.

Экономичность Jeep Avenger сильно зависит от манеры вождения. Активный драйв, высокие скорости и испытания вездеходных возможностей в режиме тест-драйва приводят к потреблению топлива на уровне 7,3 литра на сотню. При этом спокойное движение по городу, с учетом пробок и достаточно сильного мороза, дает расход топлива на уровне 5,5-6,0 литра. Это немного больше, чем указано в технических характеристиках, но не существенно. То есть гибрид все-таки делает свое дело и снижает потребление топлива до уровня дизельных моделей.

Электронные помощники работают ненавязчиво. Например, при перестроении в соседнюю полосу без включения сигнала поворота на руле ощущается легкое сопротивление – навязчивых сигналов и мигания на приборной панели, как у многих конкурентов, нет. Радует адекватностью работы и активный круиз-контроль. Он способен четко держать дистанцию до впереди едущего автомобиля, не пугает резкими торможениями или ускорениями.

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Возможности на бездорожье

Для украинского рынка полноприводные версии будут доступны позже, но передний привод Jeep Avenger имеет козырь в рукаве – электронные режимы “снег” и “песок”. Суть работы системы заключается в имитации блокировки дифференциала с помощью тормозных механизмов. Система не новая, но достаточно успешно справляется с большинством препятствий. Словом, проходимость у Jeep Avenger значительно лучше, чем у других моноприводных автомобилей.

Очень приличный клиренс в 197 мм и хорошая геометрическая проходимость пригодятся, когда полноприводные версии доберутся до нашего рынка. В моноприводе эти преимущества позволяют легко парковаться на высоких бордюрах, сугробов и преодолении других городских препятствий.

Цены и конкуренты

Сегмент B-SUV в Украине очень насыщенный, поэтому ценовая политика большинства конкурентов близка. Базовый Jeep Avenger стоит от 1 034 100 грн (примерно $25 тысяч). Самая дорогая версия с добавлением всех возможных опций будет стоить чуть больше $30 тыс. Такое позиционирование можно считать типичным на фоне предложений от других производителей.

Главные конкуренты – это Nissan Juke, который не имеет гибридных версий, а потому немного дешевле. Гибридная Toyota Yaris Cross стоит дороже. Одноплатформенный Peugeot 2008 стоит почти столько же. Suzuki Vitara дешевле, но она старожил на рынке, поэтому несколько устарела. Вскоре ожидается объявление цен на новый Citroën C3 Aircross, возможно, это будет интересное предложение.

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Выводы

Jeep Avenger обладает очень удачным дизайном, хорошими ходовыми качествами, а еще – достаточно практичный. Дух американской марки никуда не делся, а только подстроился под современные реалии. За адекватную на фоне конкурентов цену Avenger будет одним из самых технологичных и ярких вариантов.