Stellantis купил два завода по производству роботизированных трансмиссий

Stellantis объявляет о приобретении всего миноритарного пакета акций, ранее принадлежавших Punch Powertrain в совместном предприятии, созданном в 2018 году Концерном Stellantis и бельгийской многонациональной компанией Punch Powertrain, которая специализируется на производстве трансмиссий и силовых систем в автомобильном секторе. Теперь именно Концерн Stellantis полностью контролирует компанию по производству трансмиссий.

Читайте также: Toyota отзывает 660 000 автомобилей из-за проблем с трансмиссией

Решение непосредственно касается заводов в городе Метз (Франция) и производственного комплекса Mirafiori в Турине (Италия), где работает в прошлом совместное предприятие по производству трансмиссий eDCT – электрифицированной автоматической коробки передач.

Такая трансмиссия позволяет создать гибридный силовой агрегат благодаря электродвигателю мощностью 21 кВт, что уже интегрирован в коробку передач с двойным сцеплением. Электродвигатель обеспечивает привод, когда нужна невысокая мощность и умеренный крутящий момент: например, во время медленного движения по городу, при парковках, а также при движении на постоянных скоростях.

Также трансмиссия eDCT имеет другие преимущества: уменьшенный вес (по сравнению с похожей автоматической трансмиссией и/или гибридной системой), оптимизация производственных затрат, положительное влияние на экономию топлива, сокращение вредных выбросов выхлопных газов.

Решение Stellantis непосредственно управлять процессом разработки и производства трансмиссии eDCT согласуется со стратегическим планом концерна по расширению и обновлению ассортимента моделей с технологиями MHEV-гибридов и PHEV-гибридов.

Как устроена такая трансмиссия

Роботизированная 6-ступенчатая коробка передач eDCT является ключевым компонентом для создания гибридных силовых агрегатов для автомобилей Концерна Stellantis на основе уже существующих бензиновых двигателей – прежде всего, речь идет о бензиновом 3-цилиндровом турбомоторе 1.2 PureTech.

Если добавить электрифицированную автоматическую коробку переключения передач eDCT, блок управления и тяговый аккумулятор с рабочим напряжением 48 вольт (Li-Ion 48V), то в этом случае можно обеспечить питание электромотора и возможность его автономной работы. Такая система называется HYBRID 48V и на первый взгляд напоминает MHEV-гибриды (или "мягкие гибриды"), встречающиеся на других автомобилях.

Однако система HYBRID 48V имеет существенные отличия. Во-первых, автоматическая роботизированная коробка переключения передач eDCT имеет встроенный электромотор мощностью 21 кВт (или 29 л.с.) и с крутящим моментом 55 Нм: этого достаточно не только для помощи основному бензиновому двигателю при трогании с места, но и также для обеспечения передвижения автомобиля вообще без использования бензинового двигателя – только благодаря электроприводу.

Во-вторых, благодаря использованию 6-ступенчатой автоматической роботизированной коробки переключения передач eDCT с двойными сцеплениями, есть возможность полностью отключать двигатель внутреннего сгорания из силовой схемы привода, что опять же сделано для обеспечения передвижения автомобиля вообще без использования бензинового двигателя – только благодаря электроприводу.

Таким образом, система HYBRID 48V и роботизированная 6-ступенчатая коробка eDCT со встроенным электромотором позволяют превратить автомобиль с привычным двигателем внутреннего сгорания в гибридный автомобиль со всеми преимуществами и возможностями. Максимальная дистанция, которую можно преодолеть исключительно на электроприводе составляет около 1 км.

Еще одним преимуществом является рекуперация во время замедления. Ведь именно благодаря рекуперации, удается заряжать аккумулятор гибридной системы HYBRID 48V: все происходит автоматически и самостоятельно, это полностью самозарядная система, автомобилисту не нужно думать о периодических подзарядки аккумулятора от внешнего источника. Кроме того, рекуперация позволяет получить определенное замедление даже без использования тормозов автомобиля, что уменьшает интенсивность их использования и износ – соответственно, тормозные колодки и диски будут работать дольше.

В каких моделях используется

В соответствии с глобальным стратегическим планом Концерна Stellantis, гибридная система HYBRID 48V с электрифицированной трансмиссией eDCT станет альтернативой для некоторых двигателей внутреннего сгорания в паре с автоматическими коробками переключения передач – речь идет о бензиновом двигателе 1.2 PureTech 130 АКПП-8, а также о дизельном двигателе 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8.

Используя в качестве основы бензиновый двигатель 1.2 PureTech и добавив к нему систему HYBRID 48V с электрифицированной 6-ступенчатой трансмиссией eDCT, уже на сегодня удалось создать две версии силовых агрегатов с разной мощностью – 1.2 PureTech HYBRID 48V 100 (100 л.с. и 205 Нм) или 1.2 PureTech HYBRID 48V 136 (136 л.с. и 230 Нм).

Замена силовых агрегатов будет происходить постепенно, с выходом новых моделей или запуском обновленных версий уже известных моделей. В соответствии с тенденциями общеевропейского рынка, в Украине уже появились или со временем будет появляться все больше автомобилей различных брендов от Stellantis с системой HYBRID 48V и электрифицированной трансмиссией eDCT.