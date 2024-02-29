Toyota объявила о двух отзывах более полумиллиона автомобилей. В целом это потенциально касается 661 663 грузовиков и внедорожников, причем оба отзыва связаны с приводом.

Всего 381 000 Tacoma имеют задние мосты, которые могут выйти из строя, тогда как 280 000 Tundra, Sequoia и Lexus LX600 имеют проблемы с трансмиссией.

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По данным Toyota, наибольший отзыв касается примерно 381 000 пикапов Tacoma 2022 и 2023 годов. В своем заявлении компания говорит, что на концах задней оси некоторых грузовиков может быть сварочный мусор, который остался во время производственного процесса. Это может привести к ослаблению и, возможно, откручиванию крепежных гаек. Если это произойдет, Toyota заявляет, что это может негативно повлиять на устойчивость автомобиля и эффективность торможения.

Пока нет информации о возможных авариях или травмах, которые уже могли произойти. Официальное объявление об отзыве и соответствующие документы через Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) еще не обнародованы. На данный момент мы можем сказать, что дилеры Toyota проверят узлы задней оси на наличие незакрепленных компонентов и при необходимости подтянут или заменят элементы. Владельцев будут уведомлять о проблеме с апреля.

Журналисты связались с Toyota, чтобы получить дополнительную информацию, включая сообщения о любых инцидентах, связанные с этим отзывом. Представитель автопроизводителя отказался от комментариев.

Второй отзыв немного меньше – 281 663 автомобиля. Но он охватывает больше моделей. Toyota Tundra (включая Tundra Hybrid) и Lexus LX600 с 2022 по 2024 годы, а также Sequoia с 2023 и 2024 годов могут подвергнуться неожиданному движению, если селектор перевести в нейтральное положение. По словам Toyota, диски сцепления в коробке передач могут не сразу выключиться в нейтральном положении. Это может вызвать медленное сползание транспортного средства вперед. Toyota не упоминает о каких-либо травмах или столкновениях, связанные с этой проблемой, но есть пять отчетов на местах и одна претензия по гарантии.

Это исправление не такое сложное, как у Tacoma. Обновление программного обеспечения для ECU коробки передач должно решить проблему. Дилеры были уведомлены 21 февраля, оповещение владельцев начнется в апреле.