Большой внедорожник 2019-2024 годов изготовления покупают на аукционах США в среднем за 14150 долларов США.

В январе 2024 года результаты торгов на автомобильных страховых аукционах США были приятными для тех, кто покупал Toyota Highlander 2019–2024 годов. Такие машины в среднем обходились в 14150 долларов США, и это самый низкий показатель за последние два года. Об этом сообщает сервис статистики автоаукционов AutoAstat.

Также интересно свежие Mazda CX-5 продаются на аукционах за $5715

В 2022 году средняя цена таких автомобилей была в пределах 17-19,2 тысяч долларов, однако впоследствии начала снижаться до нынешнего показателя. Еще осенью этого года она была на две тысячи дороже, чем сейчас. Это плохая новость для тех, кто ранее выторговал автомобиль в США и сейчас дождался его в Украине. Зато это хорошая новость для тех, кто хочет приобрести такую машину сейчас. Вряд ли цены на них опустятся еще более существенно.

Toyota представила четвертое поколение Highlander на Нью-Йоркском автосалоне 2019 года, и это стало ответом автопроизводителя на сегмент трехрядных кроссоверов. Машина создана на той же платформе, что и Lexus RX. Highlander выпускался в пяти версиях: L, LE, XLE, Limited и Platinum. Нижние версии были с серебристой решеткой радиатора, тогда как две верхние версии имели черный рисунок и хромированное окружение.

В салоне Highlander был с двух- или тремя рядами сидений с вместимостью до восьми человек. Спереди Toyota установила сенсорный экран на центральной панели размером до 12,5 дюймов и заднюю камеру. Перед водителем Highlander – панель приборов с 4,2-дюймовым TFT-дисплеем между спидометром и тахометром.

Под капотом Toyota предложила Highlander на выбор два двигателя: 3,5-литровый V6 и гибридный силовой агрегат. Первый развил 295 лошадиных сил (300 л.с.), тогда как второй принес общую мощность 240 л.с. (243 л.с.) благодаря четырехрядной силовой установке и двум электромоторам. Не все версии Highlander были оснащены системой полного привода.