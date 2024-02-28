Великий позашляховик 2019–2024 років виготовлення купують на аукціонах США в середньому за 14150 доларів США.

У січні 2024 року результати торгів на автомобільних страхових аукціонах США були приємними для тих, хто купував Toyota Highlander 2019–2024 років. Такі машини в середньому обходились у 14150 доларів США, і це найнижчий показник за останні два роки. Про це повідомляє сервіс статистики автоаукціонів AutoAstat.

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У 2022 році середня ціна таких автомобілів була в межах 17-19,2 тисяч доларів, однак згодом почала знижуватись до нинішнього показника. Ще восени цього року вона була на дві тисячі дорожчою, ніж зараз. Це погана новина для тих, хто раніше виторгував автомобіль у США і зараз дочекався його в Україні. Натомість це добра новина для тих, хто хоче придбати таку машину зараз. Навряд чи ціни на них опустяться ще більш суттєво.

Toyota представила четверте покоління Highlander на Нью-Йоркському автосалоні 2019 року, і це стало відповіддю автовиробника на сегмент трирядних кросоверів. Авто створене на тій же платформі, що й Lexus RX. Highlander випускався в п’яти версіях: L, LE, XLE, Limited і Platinum. Нижні версії були зі сріблястою решіткою радіатора, тоді як дві верхні версії мали чорний малюнок і хромоване оточення.

У салоні Highlander мав з дво- або трирядне виконання з місткістю аж до восьми осіб. Спереду Toyota встановила сенсорний екран на центральній панелі розміром до 12,5 дюймів і задню камеру. Перед водієм Highlander мав панель приладів із 4,2-дюймовим TFT-дисплеєм між спідометром і тахометром.

Під капотом Toyota запропонувала Highlander на вибір два двигуни: 3,5-літровий V6 і гібридний силовий агрегат. Перший розвинув 295 кінських сил (300 к.с.), тоді як другий приніс загальну потужність 240 к.с. (243 к.с.) завдяки чотирирядній силовій установці та двом електромоторам. Не всі версії Highlander були оснащені системою повного приводу.