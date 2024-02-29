Toyota оголосила про два відкликання понад півмільйона автомобілів. Загалом це потенційно стосується 661 663 вантажівок і позашляховиків, причому обидва відкликання пов’язані з приводом.

Загалом 381 000 Tacoma мають задні мости, які можуть вийти з ладу, тоді як 280 000 Tundra, Sequoia та Lexus LX600 мають проблеми з трансмісією.

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За даними Toyota, найбільше відкликання стосується приблизно 381 000 пікапів Tacoma 2022 і 2023 років. У своїй заяві компанія каже, що на кінцях задньої осі деяких вантажівок може бути зварювальне сміття, яке залишилося під час виробничого процесу. Це може призвести до ослаблення та, можливо, відкручування кріпильних гаек. Якщо це станеться, Toyota заявляє, що це може негативно вплинути на стійкість автомобіля та ефективність гальмування.

Наразі немає інформації про можливі аварії чи травми, які вже могли статися. Офіційне оголошення про відкликання та відповідні документи через Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) ще не оприлюднено. На даний момент ми можемо сказати, що дилери Toyota перевірять вузли задньої осі на наявність незакріплених компонентів і за потреби підтягнуть або замінять елементи. Власників повідомлятимуть про проблему з квітня.

Журналісти зв’язалися з Toyota, щоб отримати додаткову інформацію, включно з повідомленнями про будь-які інциденти, пов’язані з цим відкликанням. Представник автовиробника відмовився від коментарів.

Друге відкликання трохи менше – 281 663 автомобілі. Але воно охоплює більше моделей. Toyota Tundra (включно з Tundra Hybrid) і Lexus LX600 з 2022 по 2024 роки, а також Sequoia з 2023 і 2024 років можуть зазнати неочікуваного руху, якщо селектор перевести в нейтральне положення. За словами Toyota, диски зчеплення в коробці передач можуть не відразу вимкнутися в нейтральному положенні. Це може спричинити повільне сповзання транспортного засобу вперед. Toyota не згадує про будь-які травми чи зіткнення, пов’язані з цією проблемою, але є п’ять звітів на місцях і одна претензія по гарантії.

Це виправлення не таке складне, як у Tacoma. Оновлення програмного забезпечення для ECU коробки передач має вирішити проблему. Дилери були повідомлені 21 лютого, сповіщення власників почнеться в квітні.