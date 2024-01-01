Stellantis купив два заводи з виробництва роботизованих трансмісій

Stellantis оголошує про придбання всього міноритарного пакету акцій, що раніше належали Punch Powertrain у спільному підприємстві, створеному в 2018 році Концерном Stellantis та бельгійською багатонаціональною компанією Punch Powertrain, яка спеціалізується на виробництві трансмісій та силових систем в автомобільному секторі. Тепер саме Концерн Stellantis повністю контролює компанію з виробництва трансмісій.

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Рішення безпосередньо стосується заводів у місті Метз (Франція) та виробничого комплексу Mirafiori в Турині (Італія), де працює в минулому спільне підприємство з виробництва трансмісій eDCT – електрифікованої автоматичної коробки передач.

Така трансмісія дозволяє створити гібридний силовий агрегат завдяки електродвигуну потужністю 21 кВт, що вже інтегровано в коробку передач з подвійним зчепленням. Електродвигун забезпечує привод, коли потрібна невисока потужність та помірний крутний момент: наприклад, під час повільного руху містом, при паркуваннях, а також за умови руху на постійних швидкостях.

Також трансмісія eDCT має інші переваги: зменшена вага (порівняно зі схожою автоматичною трансмісією та/або гібридною системою), оптимізація виробничих витрат, позитивний вплив на економію пального, скорочення шкідливих викидів вихлопних газів.

Рішення Stellantis безпосередньо керувати процесом розробки та виробництва трансмісії eDCT узгоджується зі стратегічним планом концерну щодо розширення та оновлення асортименту моделей з технологіями MHEV-гібридів та PHEV-гібридів.

Як влаштована така трансмісія

Роботизована 6-ступенева коробка передач eDCT є ключовим компонентом для створення гібридних силових агрегатів для автомобілів Концерну Stellantis на основі вже існуючих бензинових двигунів – перш за все, йдеться про бензиновий 3-циліндровий турбомотор 1.2 PureTech.

Якщо додати електрифіковану автоматичну коробку перемикання передач eDCT, блок керування і тяговий акумулятор з робочою напругою 48 вольтів (Li-Ion 48V), то в цьому випадку можна забезпечити живлення електромотору та можливість його автономної роботи. Така система називається HYBRID 48V і на перший погляд нагадує MHEV-гібриди (або «м’які гібриди»), що зустрічаються на інших автомобілях.

Проте система HYBRID 48V має суттєві відмінності. По-перше, автоматична роботизована коробка перемикання передач eDCT має вбудований електромотор потужністю 21 кВт (або 29 к.с.) та з крутним моментом 55 Нм: цього достатньо не лише для допомоги основному бензиновому двигуну під час рушання з місця, але й також для забезпечення пересування автомобіля взагалі без використання бензинового двигуна – лише завдяки електроприводу.

По-друге, завдяки використанню 6-ступеневої автоматичної роботизованої коробки перемикання передач eDCT з подвійними зчепленнями, є можливість повністю відключати двигун внутрішнього згорання з силової схеми приводу, що знову ж таки зроблено для забезпечення пересування автомобіля взагалі без використання бензинового двигуна – лише завдяки електроприводу.

Таким чином, система HYBRID 48V та роботизована 6-ступенева коробка eDCT з вбудованим електромотором дають змогу перетворити автомобіль зі звичним двигуном внутрішнього згорання у гібридний автомобіль з усіма перевагами та можливостями. Максимальна дистанція, яку можна подолати виключно на електроприводі складає близько 1 км.

Ще однією перевагою є рекуперація під час сповільнення. Адже саме завдяки рекуперації, вдається заряджати акумулятор гібридної системи HYBRID 48V: усе відбувається автоматично та самостійно, це повністю самозарядна система, автомобілісту не потрібно думати про періодичні заряджання акумулятора від зовнішнього джерела. Крім того, рекуперація дозволяє отримати певне сповільнення навіть без використання гальм автомобіля, що зменшує інтенсивність їх використання та зношування – відповідно, гальмівні колодки та диски будуть працювати довше.

В яких моделях використовується

Відповідно до глобального стратегічного плану Концерну Stellantis, гібридна система HYBRID 48V з електрифікованою трансмісією eDCT стане альтернативою для деяких двигунів внутрішнього згорання у парі з автоматичними коробками перемикання передач – йдеться про бензиновий двигун 1.2 PureTech 130 АКПП-8, а також про дизельний двигуні 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8.

Використовуючи у якості основи бензиновий двигун 1.2 PureTech та додавши до нього систему HYBRID 48V з електрифікованою 6-ступеневою трансмісією eDCT, уже станом на сьогодні вдалось створити дві версії силових агрегатів з різною потужністю – 1.2 PureTech HYBRID 48V 100 (100 к.с. та 205 Нм) або 1.2 PureTech HYBRID 48V 136 (136 к.с. та 230 Нм).

Заміна силових агрегатів буде відбуватися поступово, з виходом нових моделей або запуском оновлених версій вже відомих моделей. Відповідно до тенденцій загальноєвропейського ринку, в Україні вже з’явились або з часом буде з’являтись все більше автомобілів різних брендів від Stellantis з системою HYBRID 48V та електрифікованою трансмісією eDCT.