Новый MG ZS появился в Украине с инновационным гибридным приводом: известна цена

Новое поколение компактного кроссовера MG ZS получило модификацию Hybrid+, которая имеет первую в мире трехступенчатую коробку передач и инновационную систему гибридного привода на 8 режимов езды.

Автомобиль начинает продаваться в Украине по цене от 19 980 долларов США в версии с ДВС и автоматом (на тысячу дороже прошлой версии модели ZS), и от 26 980 долларов с гибридным приводом. О появлении в Украине электрической версии пока ничего не известно.

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Компактный кроссовер MG ZS получил новый кузов в стиле меньшего хэтчбека MG 3 (доступен в Европе) и большего MG One. От последнего также много заимствований в салоне и технике.

Главная особенность во внешности новинки – узкие фары с молдингом между ними. Силуэт стал более пологим, а меньше всего отличий – в корме.

Автомобиль в Украине будет доступен в версиях с ДВС и инновационным гибридом. Все бензиновые моторы – бензиновые, 1,5-литровые, однако комплектуются различными коробками передач – “механикой” или двумя вариаторами. Мощность этих двигателей – 81, 85 или 125 кВт.

Модель с инновационной гибридной установкой называется MG ZS Hybrid+. Технически гибрид состоит из нескольких основных узлов: 1,5-литрового ДВС, 3-ступенчатой гибридной трансмиссии, батареи и блока управления.

Бензиновый двигатель GS62H мощностью 75 кВт, крутящим моментом 128 Нм. Он работает по циклу Аткинсона, оснащен цепью ГРМ, однако ремень приводов – отсутствует (не имеет навесного оборудования). Зато помпа системы охлаждения, масла и кондиционера – электрические. Среди других особенностей этого двигателя – 2 термостата, степень сжатия 16:1. технология EGR рециркуляции отработанных газов, благодаря которой авто соответствует экологическому стандарту Евро6. Тепловой коэффициент полезного действия этого мотора – 41%.

Гибридная трансмиссия – первая в мире оснащена 3-ступенчатой коробкой передач (пониженная, прямая и повышенная передачи). Также в системе – электродвигатель и стартер-генератор. При этом электродвигатель может работать и как генератор, и передавать крутящий момент на колеса. Его мощность – 100 кВт, крутящий момент – 250 Нм.

Генератор отвечает за запуск двигателя, зарядку батареи или привод питания для двигателя. Его мощность – 45 кВт, 140 Нм. Средняя эффективность гибридной системы – 96,7%.

Литий-ионная аккумуляторная батарея, что находится под сиденьями второго ряда, имеет напряжение 350 В и мощность 1,83 кВт*ч. Это достаточно существенно для гибрида (в большинстве гибридов – около 1 кВт * ч). Жизненный цикл батареи – 50 тысяч циклов. Она построена по технологии CTP (Cel-To-Pack), то есть последовательное сочетание ячеек в одну батарею, всего 96 ячеек. Благодаря воздушному охлаждению и размещению в салоне рабочая температура поддерживается в течение всего движения авто.

Этими агрегатами управляет интеллектуальная система управления гибридом. В зависимости от нажатия педали акселератора, режима движения и температуры она включает один из восьми режимов работы гибридной системы:

EV – полностью на электроприводе

Последовательный гибрид – когда заряда батареи недостаточно, включает ДВС как генератор.

Последовательный + заряд. Двигатель крутит колеса и заряжает батарею

Прямой привод – работает только ДВС.

Прямой+зарядка.

Параллельный гибрид – колеса крутит ДВС и электродвигатель одновременно

Заряд на холостом ходу

Регенерация – рекуперация энергии.

При старте и на малых скоростях в городе система старается, чтобы работал преимущественно электродвигатель. Но когда заряда в батарее недостаточно, то может включить ДВС для ее подзарядки. При этом, в диапазоне от 60 до 160 км/ч система работает с максимальной тепловой эффективностью. Благодаря этой системе расход топлива в смешанном цикле составляет около 5 литров на 100 км пути.

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Кроме гибридной системы, MG ZS получил полностью новый кузов моноблочной конструкции. Он на 81% сделан из высокопрочной стали, что имеет жесткость на кручение 18400 Нм и тройную конструкцию для распределения нагрузки.

Также существенно улучшена конструкция подвески. В частности, передняя McPherson получила обновленный нижний рычаг, алюминиевый кулак, измененную конструкцию подрамника, кронштейн крепления и т.д. – это для улучшения управления автомобилем. Зато для улучшения комфорта состоялась модернизация пружин, отбойника и подрамника.

Задняя подвеска (балка) получила обновленные амортизаторы, втулки стабилизатора.

Цены на новый MG ZS начинаются от $18680 за модель с механической коробкой передач в комплектации Стандарт. Она же с вариатором оценена в $19 980. Модель в комплектации COM стоит $21 900, в максимальной – $23 800 (все – с автоматом CVT).

Гибридный MG ZS Hybrid+ продается пока исключительно в максимальной комплектации за $ 26 980. Он составляет конкуренцию Toyota Yaris Cross и CH-R, Honda HR-V и Jeep Avenger.