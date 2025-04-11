MG готовит новый электрический внедорожник

Как отмечает Carscoops, на тизерных фото заметно, что автомобиль будет иметь вертикальную заднюю и передние части, светодиодные полосы на всю ширину кузова. Кроме того, Cyber X получил светодиодные восьмиугольные логотипы бренда.

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Изображения профиля позволяют увидеть расширенные колесные арки, скрытые дверные ручки вровень с кузовом и пару рейлингов на крыше. Общий дизайн будет раскрыт во время презентации, однако пока внешность модели выглядит довольно необычно и привлекательно.

Технические детали пока неизвестны, но китайские отчеты сообщают, что X станет одним из первых автомобилей, которые воспользуются преимуществами новой платформы SAIC E3, которая имеет конструкцию где аккумуляторная батарея сделана частью конструкции автомобиля, чтобы уменьшить вес.

Она позволяет создавать как полностью электрические, так и гибридные автомобили, однако пока неизвестно, в каком именно варианте будет предлагаться Cyber X. CarNewsChina утверждает, что X будет иметь полутвердотельные аккумуляторы, расширенные функции помощи водителю и сложную интеграцию телефона в мультимедиа автомобиля.

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Также ожидается, что автопроизводитель готовит более полдюжины новых моделей, в частности MG4 второго поколения, о котором мы писали ранее, а также четыре новых авто, два кроссовера и обновленный Cyberester.