MG будет производить автомобили в Египте

Как сообщает Carscoops, ожидается, что начало производства автомобилей на новом автозаводе в Египте начнется во втором квартале 2026 года. Этот шаг является важным для бренда в текущей стратегии глобальной экспансии ведущих мировых рынков.

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Кроме того, новое предприятие уменьшит зависимость MG от китайского производства. Сейчас все транспортные средства компании собираются на территории Китая. Ранее на этой неделе SAIC подписала соглашение с египетской компанией Al Mansour Automotive Group, обязавшись инвестировать в страну 135 миллионов долларов.

Сообщается, что земельный участок будущего завода будет расположен в промышленной зоне Города им. 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), который Египет описывает как последний из своих “городов четвертого поколения”. Фабрика будет занимать 126 000 квадратных метров и сможет производить 50 000 автомобилей в год на первом этапе.

MG5

Позже ее мощность будет увеличена до 100 000 единиц. Предприятие также будет включать кузовной цех площадью 8000 квадратных метров, большой покрасочный цех, сборочный цех, закрытый склад и административные офисные здания и обеспечит 10 000 прямых и косвенных рабочих мест. CarNewsChina сообщает, что первой моделью нового завода станет обновленный MG5. Впоследствии начнется производство новых кроссоверов.

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MG стремится выйти на новые рынки. В течение последних месяцев ходили слухи о планах основать специализированный завод по производству электромобилей в Европе. Бренд обдумывал его создание в Испании, Венгрии или Чехии, но, по слухам, руководство компании отдает предпочтение первому варианту. Производство электромобилей в Испании поможет MG избежать новых пошлин на электромобили китайского производства, которые импортируются и продаются по всей Европе.