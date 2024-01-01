MG вироблятиме автомобілі в Єгипті

Як повідомляє Carscoops, очікується, що початок виробництва автівок на новому автозаводі в Єгипті розпочнеться в другому кварталі 2026 року. Цей крок є важливим для бренду у поточній стратегії глобальної експансії провідних світових ринків.

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Крім того, нове підприємство зменшить залежність MG від китайського виробництва. Наразі усі транспортні засоби компанії збираються на території Китаю. Раніше цього тижня SAIC підписала угоду з єгипетською компанією Al Mansour Automotive Group, зобов’язавшись інвестувати в країну 135 мільйонів доларів.

Повідомляється, що земельна ділянка майбутнього заводу буде розташована в промисловій зоні Міста ім. 6 жовтня (Медіна-Сіттат-Октобер), яке Єгипет описує як останнє зі своїх “міст четвертого покоління”. Фабрика займатиме 126 000 квадратних метрів і зможе виробляти 50 000 автомобілів на рік на першому етапі.

MG5

Пізніше її потужність буде збільшена до 100 000 одиниць. Підприємство також включатиме кузовний цех площею 8000 квадратних метрів, великий фарбувальний цех, складальний цех, закритий склад та адміністративні офісні будівлі й забезпечить 10 000 прямих і непрямих робочих місць. CarNewsChina повідомляє, що першою моделлю нового заводу стане оновлений MG5. Згодом почнеться виробництво нових кросоверів.

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MG прагне вийти на нові ринки. Протягом останніх місяців ширилися чутки про плани заснувати спеціалізований завод з виробництва електромобілів у Європі. Бренд обмірковував його створення в Іспанії, Угорщині чи Чехії, але, за чутками, керівництво компанії віддає перевагу першому варіанту. Виробництво електромобілів в Іспанії допоможе MG уникнути нових мит на електромобілі китайського виробництва, які імпортуються та продаються по всій Європі.