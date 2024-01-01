MG представила ZS нового покоління з потужною гібридною установкою

Впізнати кросовер можна за новою виразною передньою частиною з овальною решіткою радіатора, вертикальними повітрозабірниками та світлодіодними освітлювальними приладами. Задня частина має високу лінію даху та пластикову обшивку кузова.

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В салоні ZS Hybrid+ має 7-дюймову цифрову панель приладів й 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему з GPS-навігацією, Android Auto та Apple CarPlay, а також автоматичну систему клімат-контролю, аудіосистему з шістьма динаміками та сидіння з чорної тканини.

Окрім цього, до списку стандартного оснащення моделі входять склоочисники з датчиком дощу, 17-дюймові легкосплавні диски та пакет систем допомоги водієві MG Pilot, що включає адаптивний круїз-контроль, систему підтримки смуги руху, попередження про виїзд зі смуги руху та активне екстрене гальмування з функцією виявлення пішоходів і велосипедистів.

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До них також додаються функції виявлення сліпих зон, попередження про лобове зіткнення, попередження про поперечний рух позаду та помічник руху у заторах. Водночас топова версія Trophy коштує лише на 3 305 доларів дорожче й обійдеться покупцям в $32 384.

Вона оснащена тонованим склом, камерою кругового огляду, 18-дюймовими дисками, передніми сидіння з підігрівом та шкіряною оббивкою й електрорегулюванням, а також кермом з підігрівом.

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В обох версія новинка доступна з однаковою силовою установкою, що являє собою 1,5-літровий двигун, акумуляторну батарею ємністю 1,83 кВт-год і електродвигун, який розвиває 136 к.с. Загальна потужність системи становить 196 кінських сил, що дозволяє ZS Hybrid+ досягати першої сотні за 8,7 секунди. Водночас середній показник витрати палива заявлений автовиробником становить 4,3 літра.